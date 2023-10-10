الشباب والرياضة تُطلق مبادرة أقدر أشارك للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

(MENAFN
- Youm7) أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين، مبادرة "أقدر أشارك"، والتي تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء.
تهدف المبادرة إلي تشجيع كل من بلغ عمره 18 عاماً من النشء على المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية والمشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية وتعريفه لحقوقه وواجباته
تجاه المجتمع، وتنمية روح المشاركة لدى النشء بشكل عام والتوعية بأهمية دور الفرد في مجتمعه، وحث النشء وأسرهم المشاركة في الفعاليات والجلسات على الإيجابية تجاه مجتمعهم.
يذكر أن المؤتمر
الوطني للنشء، والذي تُنفذ فعالياته للعام الثاني على التوالي في 27 محافظة، يقوم على مناقشة محاور إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ودور النشء في المجتمع والتوعية بالقضايا الخاصة بالطفل والعلاقات الأسرية وتستمر فعالياته في جميع المحافظات على مدار الساعة
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