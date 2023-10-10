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الشباب والرياضة تُطلق مبادرة أقدر أشارك للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

10/10/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين، مبادرة "أقدر أشارك"، والتي تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء.



تهدف المبادرة إلي تشجيع كل من بلغ عمره 18 عاماً من النشء على المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية والمشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية وتعريفه لحقوقه وواجباته
تجاه المجتمع، وتنمية روح المشاركة لدى النشء بشكل عام والتوعية بأهمية دور الفرد في مجتمعه، وحث النشء وأسرهم المشاركة في الفعاليات والجلسات على الإيجابية تجاه مجتمعهم.



يذكر أن المؤتمر
الوطني للنشء، والذي تُنفذ فعالياته للعام الثاني على التوالي في 27 محافظة، يقوم على مناقشة محاور إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ودور النشء في المجتمع والتوعية بالقضايا الخاصة بالطفل والعلاقات الأسرية وتستمر فعالياته في جميع المحافظات على مدار الساعة







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