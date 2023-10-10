فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم

(MENAFN
- Youm7) قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.
وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.
ويحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جوالات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.
واستقر مجلس إدارة نادى
فاركو
برئاسة عز الدين يشار
على تعيين مدرب مصرى خلفاً للبرتغالي برونو رومارو، الذى أقيل من منصبه، بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار في أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.
وجاءت فكرة التعاقد مع مدرب مصري نظرا لضيق الوقت، وخبرة المدرب المحلي بالأجواء العامة للكرة المصرية، وسرعة التناغم مع اللاعبين، ودخل عدد من الأسماء المحلية الترشيحات لخلافة رومارو وسيتم الاستقرار على البديل مساء اليوم.
وأتفق مسئولو نادي فاركو، مع خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، على خلافة روماو، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن توليه المهمة اليوم.
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