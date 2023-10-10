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فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم

10/10/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.
وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.
ويحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جوالات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.
واستقر مجلس إدارة نادى
فاركو
برئاسة عز الدين يشار
على تعيين مدرب مصرى خلفاً للبرتغالي برونو رومارو، الذى أقيل من منصبه، بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار في أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.
وجاءت فكرة التعاقد مع مدرب مصري نظرا لضيق الوقت، وخبرة المدرب المحلي بالأجواء العامة للكرة المصرية، وسرعة التناغم مع اللاعبين، ودخل عدد من الأسماء المحلية الترشيحات لخلافة رومارو وسيتم الاستقرار على البديل مساء اليوم.

وأتفق مسئولو نادي فاركو، مع خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، على خلافة روماو، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن توليه المهمة اليوم.


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