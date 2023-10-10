جامعة الكويت تستثمر الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منصور البراك ونيران النصار

(لقاء) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ميدان التعليم العالي سارعت جامعة الكويت إلى مواكبتها والاستفادة من أدواتها المتميزة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها.

وحرصت الجامعة على استخدام أحدث النظم التقنية لتحقيق الأهداف المنشودة منها وضمان تقديم أفضل الخدمات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تكثيف جهودها في عملية التحول الرقمي وفق رؤية تستشرف المستقبل وتساير التخصصات العلمية الحديثة.

وانطلقت تلك المواكبة عام 2001 حينما أنشأت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت أول مختبر للذكاء الاصطناعي على مستوى دول الخليج العربية وأدخلت مادة الذكاء الاصطناعي كمادة اختيارية في مناهجها.

وعن الاستخدامات المتنوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة الكويت قال مدير مختبرات الروبوت والذكاء الاصطناعي في قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت الدكتور عبدالله المطوع في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الجامعة تستخدم تلك التطبيقات في جميع المجالات التي تخدم العملية التعليمية وتسهم في تحسين نتائجها وتطوير مخرجاتها.

وأضاف المطوع أن الجامعة تستخدم عددا من أهم الأنظمة التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومنها برامج الأنظمة الخبيرة والدردشة الآلية (التشات بوت) وبعض الروبوتات والأنظمة التي تستخدم للتعرف على الوجه والتفاعل مع الطلاب في المختبرات.

وأوضح أن الجامعة تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا في المجالات الإدارية بهدف التوصل إلى إحصائيات تبنى عليها قرارات استراتيجية لتدعم رسالة الجامعة وأهدافها.

وأفاد بأن الجامعة وأثناء جائحة كورونا -عندما تحولت الدراسة عن بعد -استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاختبارات عن بعد لتتم تلك العملية من دون أي تدخل بشري ضمن نظام إدارة التعلم (مودل) المركزي المعمول به في الجامعة مع إمكانية إنشاء اختبارات موحدة تستوعب جميع الشعب في آن واحد وبدون انقطاع.

وذكر أن الجامعة دشنت نظام (مودل) على تقنيات سحابية لضمان استمرارية الخدمة وتوافرها بغض النظر عن عدد المستخدمين لها مع ربط ذلك النظام بنظام التوثيق الموحد لمنظومة (مايكروسوفت أوفيس 365) والتكامل مع نظام (مايكروسوفت تيمز) بحيث تظهر للطالب جميع مواد وأنشطة المقرر المتزامن منها وغير المتزامن بما في ذلك الاختبارات والواجبات في منصة واحدة.

وقال المطوع إن مركزية نظام (مودل) هي تحت بيئة تشغيلية واحدة وتدعم من مركز التعليم الإلكتروني ومركز نظم المعلومات وإدارة الدعم الفني ومركز الخوارزمي في الجامعة كل حسب اختصاصاته مشيرا الى أهمية ذلك في ضمان تقديم أفضل الخدمات لعضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء.

وعن الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجالات التعليمية أوضح أن ذلك يتحقق بمبدأ الاستباقية في إنجاز المهام ومن أمثلة ذلك تنبيه عضو هيئة التدريس الى حلول موعد إمكانية تقديمه طلبا للحصول على التفرغ العلمي.

ولفت إلى أن مبدأ الاستباقية يقترح على عضو هيئة التدريس أيضا أماكن لقضاء إجازة تفرغه العلمي ومواضيع يكون لها ارتباط بخلفيته المهنية واهتماماته البحثية مبينا ان الاستباقية تفيد الطالب أيضا في معرفة نقاط الضعف عنده في مواده الدراسية وتساعده على اختيار المواد الاختيارية لتدعم تلك النقاط إضافة إلى اختيار جدوله الدراسي في الفصول المقبلة ومساعدته على معرفة التخصصات التي يرغب فيها.

وشدد على ضرورة أن تكون جميع البيانات متاحة للذكاء الاصطناعي لأنه يتغذى على البيانات لكي يستطيع معالجتها وتقديم المقترحات المناسبة مبينا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المؤسسة التعليمية تطبق التحول الرقمي بشكل كامل.

وأشار المطوع إلى أهمية الاطلاع على وثيقة الأمم المتحدة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة مدى تأثيرها علينا في الوقت الحاضر والمستقبل لاسيما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تظهر أسئلة أخلاقية جديدة تتعلق بكيفية تأثيرها في اتخاذ القرار والتعليم ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جامعة الكويت نظمت في الفترة الأخيرة عددا من الفعاليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي منها مؤتمر الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبية والرعاية الصحية وورشة علمية عن بناء مدن ذكية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وندوة وثيقة الأمم المتحدة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. (النهاية) م ب ر / ن س ن / خ د ع