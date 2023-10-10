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مباني وشوارع البحرين تتزين باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

10/10/2023 4:30:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (تحقيق.مصور)
المنامة - 10 - 10 (كونا) -- في مبادرة تعكس الحس بالمسؤولية المجتمعية تزينت مباني وشوارع البحرين باللون الوردي خلال أكتوبر الجاري للتوعية بسرطان الثدي وتسليط الضوء على سبل الوقاية والعلاج منه.
وبالتوازي مع ذلك نظمت أمانة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة حملة تتضمن فعاليات عديدة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض والتعريف بالفحوص الطبية المتاحة وبرامج رياضية وفنية وجلسات استشارية.
ويخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم عبر تنفيذ عدة أنشطة تحث النساء على الكشف المبكر والدوري بهدف اظهار مفهوم العطاء الصحي والتضامن مع النساء اللاتي يعانين المرض.
وتتخذ الأنشطة المصاحبة اللون الوردي شعارا توعويا لها لما يمثله من ارتباط بالهدوء وتخفيف التوتر وفق العديد من الدراسات. (النهاية)

خ ن ع / ط م ا



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