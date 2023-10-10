مباني وشوارع البحرين تتزين باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (تحقيق.مصور)
المنامة - 10 - 10 (كونا) -- في مبادرة تعكس الحس بالمسؤولية المجتمعية تزينت مباني وشوارع البحرين باللون الوردي خلال أكتوبر الجاري للتوعية بسرطان الثدي وتسليط الضوء على سبل الوقاية والعلاج منه.
وبالتوازي مع ذلك نظمت أمانة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة حملة تتضمن فعاليات عديدة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض والتعريف بالفحوص الطبية المتاحة وبرامج رياضية وفنية وجلسات استشارية.
ويخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم عبر تنفيذ عدة أنشطة تحث النساء على الكشف المبكر والدوري بهدف اظهار مفهوم العطاء الصحي والتضامن مع النساء اللاتي يعانين المرض.
وتتخذ الأنشطة المصاحبة اللون الوردي شعارا توعويا لها لما يمثله من ارتباط بالهدوء وتخفيف التوتر وفق العديد من الدراسات. (النهاية)
خ ن ع / ط م ا
MENAFN10102023000071011013ID1107218830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.