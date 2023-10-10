رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية التركي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي أعرب خلاله عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون السبت الماضي على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.(النهاية)
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