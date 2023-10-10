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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية التركي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

10/10/2023 4:30:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي أعرب خلاله عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون السبت الماضي على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.(النهاية)

س س س / ش م ع


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