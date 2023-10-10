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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتوجه إلى دولة قطر في زيارة رسمية

10/10/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. (النهاية)

ع ك / ت م




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