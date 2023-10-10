نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتوجه إلى دولة قطر في زيارة رسمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. (النهاية)
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