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النائب داود معرفي يتقدم رسميا بطلب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة متضمنا 3 محاور

10/10/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- تقدم عضو مجلس الأمة النائب داود معرفي اليوم الثلاثاء بطلب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز مكونا من ثلاثة محاور.
وذكرت شبكة الدستور الإخبارية أن المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب يتعلق "بهيئة الطرق وإهدار المال العام وعدم تطبيق القانون والفشل في أداء المهام الوظيفية" حسب قوله فيما تناول المحور الثاني وفق النائب "الفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين".
وأضافت أن المحور الثالث من الاستجواب يتعلق "بمطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني".
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس". (النهاية)

ع ع / ت م




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