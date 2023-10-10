Tuesday, 10 October 2023 01:10 GMT

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المكسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله

10/10/2023 4:30:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء سفير الولايات المكسيكية المتحدة ميغيل أنخل أيسيدرو بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت. (النهاية)

ن م ع / ا ف ح




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