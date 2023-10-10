نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المكسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المكسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله
التاريخ
10/10/2023 4:30:45 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء سفير الولايات المكسيكية المتحدة ميغيل أنخل أيسيدرو بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت. (النهاية)
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