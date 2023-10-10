Tuesday, 10 October 2023 01:10 GMT

النيجر تعلن بدء انسحاب الجنود الفرنسيين

10/10/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن المجلس العسكري في النيجر بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المجلس قوله في بيان، إن "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ اليوم"، مشيرا إلى أنه "على إثر اجتماعات وتواصل مع الجانب الفرنسي، جرى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية باتفاق مشترك".
وأصدر المجلس الذي سيطر على السلطة في نهاية تموز الماضي، قرارا يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن قواته ستخرج من البلاد نهاية أيلول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
10/10/2023 11:16:19

MENAFN10102023000117011021ID1107218821

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