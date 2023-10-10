النيجر تعلن بدء انسحاب الجنود الفرنسيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن المجلس العسكري في النيجر بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المجلس قوله في بيان، إن "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ اليوم"، مشيرا إلى أنه "على إثر اجتماعات وتواصل مع الجانب الفرنسي، جرى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية باتفاق مشترك".
وأصدر المجلس الذي سيطر على السلطة في نهاية تموز الماضي، قرارا يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن قواته ستخرج من البلاد نهاية أيلول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
10/10/2023 11:16:19
MENAFN10102023000117011021ID1107218821
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