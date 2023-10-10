الأونروا تؤكد تصاعد النزوح الداخلي في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول(بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) تصاعد النزوح الجماعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة، ليصل إلى حوالي 187,518 شخصا.

وتوقعت في تقرير أصدرته أن يزداد العدد أكثر، إذ أن حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجرون في أعقاب التصعيد السابق.

وقالت الأونروا إن حوالي 137,500 نازح في الداخل يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق قطاع غزة، ومع استمرار الغارات الجوية المكثفة، يبحث المزيد من النازحين عن مأوى في مدارس الأونروا، والتي تبذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا.

وأضافت "ومع ذلك، فإن الظروف صعبة، حيث أن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توفر المياه الصالحة للشرب. لأن المدارس البالغ عددها 83 مدرسة ليست مخصصة كلها كملاجئ للطوارئ، وبالتالي هي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.

وأشارت إلى تعرض مكتب الأونروا لإقليم غزة الذي يضم موظفين محليين ودوليين، إلى أضرار جانبية بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.

--(بترا)

ا ش/ ف ج

10/10/2023 11:16:02

