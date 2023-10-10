الأونروا تؤكد تصاعد النزوح الداخلي في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول(بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) تصاعد النزوح الجماعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة، ليصل إلى حوالي 187,518 شخصا.
وتوقعت في تقرير أصدرته أن يزداد العدد أكثر، إذ أن حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجرون في أعقاب التصعيد السابق.
وقالت الأونروا إن حوالي 137,500 نازح في الداخل يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق قطاع غزة، ومع استمرار الغارات الجوية المكثفة، يبحث المزيد من النازحين عن مأوى في مدارس الأونروا، والتي تبذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا.
وأضافت "ومع ذلك، فإن الظروف صعبة، حيث أن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توفر المياه الصالحة للشرب. لأن المدارس البالغ عددها 83 مدرسة ليست مخصصة كلها كملاجئ للطوارئ، وبالتالي هي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.
وأشارت إلى تعرض مكتب الأونروا لإقليم غزة الذي يضم موظفين محليين ودوليين، إلى أضرار جانبية بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
10/10/2023 11:16:02
MENAFN10102023000117011021ID1107218820
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