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الغذاء والدواء: مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في السوق المحلي

10/10/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول(بترا)- اعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء ، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة تمنح مثل هذه المطاعيم أولوية التسجيل والموافقة على تحديث تركيبتها سنويا لضمان فاعليتها ضد سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأضاف أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية مسعر وفق أسس تسعير الأدوية المعتمدة لدى المؤسسة وتخضع عملية تداوله بالسعر المعلن عنه من قبل المؤسسة للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.
وأكد مهيدات أن المؤسسة تتابع بشكل دوري بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وتتخذ الاجراءات الاحترازية في حال استجد نقص أي صنف دوائي وبما يكفل الحفاظ على الأمن الدوائي واستمرار توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي دون أي نقص.
--(بترا)
ع د/ س س
10/10/2023 11:06:45

MENAFN10102023000117011021ID1107218819

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