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مقتل 41 شرطيا إسرائيليا و 114 جنديا وضابطا في عملية طوفان الأقصى

10/10/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الى 41 شرطيا ومن الجنود والضباط الى 114، بحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل 4 آخرون من عناصرها أمس الاثنين، في اشتباكات مع الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى الى ارتفاع حصيلة قتلى عناصرها منذ بدء العملية في غزة الى 41.
وأكدت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الثلاثاء، أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط منذ يوم السبت الماضي، الى 114 قتيلا، مبينا أن من بين الأسماء ضباطا برتب عالية وجنودا من الاحتياط.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
10/10/2023 11:12:25

MENAFN10102023000117011021ID1107218818

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