مقتل 41 شرطيا إسرائيليا و 114 جنديا وضابطا في عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الى 41 شرطيا ومن الجنود والضباط الى 114، بحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل 4 آخرون من عناصرها أمس الاثنين، في اشتباكات مع الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى الى ارتفاع حصيلة قتلى عناصرها منذ بدء العملية في غزة الى 41.
وأكدت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الثلاثاء، أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط منذ يوم السبت الماضي، الى 114 قتيلا، مبينا أن من بين الأسماء ضباطا برتب عالية وجنودا من الاحتياط.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
10/10/2023 11:12:25
MENAFN10102023000117011021ID1107218818
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