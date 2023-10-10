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حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستدعي 360 ألف جندي من الاحتياط

10/10/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا) - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على استدعاء حوالي 360 ألف جندي من الاحتياط.
وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، وافق الوزراء في استفتاء عبر الهاتف على اقتراح وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف جالانت باستدعاء نحو 360 ألف جندي في قوات الاحتياط.
كما أعادت مئات الجنود الإسرائيليين من الخارج، كجزء من الجهود لحشد المزيد من القوات لمواصلة القتال، ونقلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "وحيد القرن" و"شمشون" مئات من الجنود الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.
-- (بترا )
م . ف / س س
10/10/2023 10:59:12

MENAFN10102023000117011021ID1107218817

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