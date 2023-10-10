حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستدعي 360 ألف جندي من الاحتياط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا) - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على استدعاء حوالي 360 ألف جندي من الاحتياط.
وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، وافق الوزراء في استفتاء عبر الهاتف على اقتراح وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف جالانت باستدعاء نحو 360 ألف جندي في قوات الاحتياط.
كما أعادت مئات الجنود الإسرائيليين من الخارج، كجزء من الجهود لحشد المزيد من القوات لمواصلة القتال، ونقلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "وحيد القرن" و"شمشون" مئات من الجنود الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.
-- (بترا )
م . ف / س س
10/10/2023 10:59:12
MENAFN10102023000117011021ID1107218817
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