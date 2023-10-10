برنامج عين على القدس يرصد تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال في القدس وغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وارتباط المجازر الجارية في القطاع وانعكاسها على التصعيد في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لتقرير البرنامج المصور في القدس، تحولت القدس إلى مدينة أشباح وسط خشية الجميع من التصاعد المتوقع من قبل شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، وإغلاق المحال التجارية والمدارس وتوقفت حركة المواصلات، بالتزامن مع تكثيف شرطة الاحتلال اعتداءاتها على المقدسيين بسبب وبغير سبب.

وأشار التقرير إلى أن هناك هجمة شرسة على القدس والمسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت شرطة الاحتلال على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أثناء قيامهم بعملهم.

ووثق البرنامج شهادات لموظفين في الدائرة حول الطريقة الوحشية التي اعتدى بها جنود الاحتلال عليهم قبل مصادرة مقتنياتهم الشخصية وإبعادهم عن المسجد ومكان عملهم.

وأوضح التقرير أن هذا التصعيد يأتي بعد انتهاء موسم الأعياد اليهودية، والتي كان آخرها عيد "العرش" اليهودي الذي استباح فيه المستوطنون اليهود المسجد الأقصى وقاموا باقتحامه بأعداد كبيرة وسط حماية مشددة من شرطة وجنود الاحتلال، والذين "قمعوا" ومنعوا المسلمين من دخول المسجد خلال فترة اقتحامات الأعياد، ما اعتبره الفلسطينيون تصعيدا خطيرا، خصوصا أن هذه الاعتداءات تأتي بالتزامن مع اندلاع العديد من المواجهات بين سكان الأحياء المقدسية من الفلسطينيين مع شرطة الاحتلال.

ولفت التقرير إلى أن الأحداث الدائرة في غزة والحرب الوحشية التي أعلنتها سلطات الاحتلال مرتبطة بشكل مباشر مع ما يحدث في القدس، وأن استمرار الحرب لفترة أطول سيكون له أثر مباشر على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال وزير القدس الأسبق، زياد أبو زياد، إن ما يدور في قطاع غزة الآن هو جريمة بشعة ضد الإنسانية، وله صلة مباشرة بما يجري في المسجد الأقصى، حيث أن هناك تدنيسا مستمرا ومتصاعدا لحرمة المسجد الأقصى، كما أن هناك جهات يمينية متطرفة تقتحم المسجد يوميا، وتقوم بأداء الطقوس والصلوات اليهودية فيه، وتم منع كل الأشخاص ما دون سن 70 عاما من الدخول إلى المسجد، ما يشكل استفزازا كبيرا للفلسطينيين ومشاعرهم ومشاعر كل المسلمين.

وأشار إلى أن الأقصى الآن مقسم من ناحية واقعية و"ممتهن" وتنتهك حرمته يوميا، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك بشكل فعلي لوقف اعتداءات الاحتلال الوحشية على غزة، خصوصا أن إسرائيل تحاول إعادة الاعتبار لهيبتها وجيشها بعد تلقي "الصفعة والإهانة" بعملية "طوفان الأقصى"، مضيفا بأنها تبالغ جدا في بطشها ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الفلسطينية.

وقال "إن الصراع في المنطقة لا يمكن أن ينتهي إلا بالحل السياسي وفق قوانين الشرعية الدولية، وسيتفاقم بسبب الكيل بمكيالين من قبل الحكومة الأميركية وبعض الدول الأوروبية في التعامل مع القضية الفلسطينية، الذين يصرفون النظر عن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، ويهبون ضد الفلسطينيين إذا فكروا بالدفاع عن حقوقهم".

وثمن الوزير أبو زياد، موقف الأردن المشرف في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، لافتا إلى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عبر فيه "تعبيرا دقيقا جدا عما يجب أن يكون والأسس والمبادئ التي يجب أن تتحقق".

--(بترا)

أ ن/أ م / س س

10/10/2023 10:57:04

