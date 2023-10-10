طوفان الأقصى تطلق رشقة من الصواريخ تجاه المستوطنات بغلاف غزة

طوفان الأقصى تطلق رشقة من الصواريخ تجاه المستوطنات بغلاف غزة
التاريخ
10/10/2023 4:30:35 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول(بترا)-دوت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية، إنه تم إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة اليوم الثلاثاء، استمرارا لعملية "طوفان الأقصى" التي بدأت منذ صباح السبت الماضي ومستمرة لغاية الآن.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/10/2023 10:56:08
MENAFN10102023000117011021ID1107218815
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