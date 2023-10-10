طوفان الأقصى تطلق رشقة من الصواريخ تجاه المستوطنات بغلاف غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول(بترا)-دوت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية، إنه تم إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة اليوم الثلاثاء، استمرارا لعملية "طوفان الأقصى" التي بدأت منذ صباح السبت الماضي ومستمرة لغاية الآن.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

10/10/2023 10:56:08