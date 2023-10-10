Tuesday, 10 October 2023 01:10 GMT

إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني بقصف إسرائيلي لسيارة إسعاف تابعة لها

10/10/2023 4:30:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غرة، إصابة مركبة إسعاف تابعة لها بشكل مباشر إثر استهداف الاحتلال لها في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقالت في بيان، إن 4 من عناصرها قد أصيبوا بقصف للاحتلال أثناء عملهم في إخماد حرائق اندلعت في مصانع بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/10/2023 10:43:45

MENAFN10102023000117011021ID1107218814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث