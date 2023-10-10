إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني بقصف إسرائيلي لسيارة إسعاف تابعة لها

إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني بقصف إسرائيلي لسيارة إسعاف تابعة لها
التاريخ
10/10/2023 4:30:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غرة، إصابة مركبة إسعاف تابعة لها بشكل مباشر إثر استهداف الاحتلال لها في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقالت في بيان، إن 4 من عناصرها قد أصيبوا بقصف للاحتلال أثناء عملهم في إخماد حرائق اندلعت في مصانع بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/10/2023 10:43:45
MENAFN10102023000117011021ID1107218814
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