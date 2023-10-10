إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني بقصف إسرائيلي لسيارة إسعاف تابعة لها

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غرة، إصابة مركبة إسعاف تابعة لها بشكل مباشر إثر استهداف الاحتلال لها في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن 4 من عناصرها قد أصيبوا بقصف للاحتلال أثناء عملهم في إخماد حرائق اندلعت في مصانع بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.

--(بترا)

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10/10/2023 10:43:45