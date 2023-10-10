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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفي بقصف في رفح وبيت لاهيا

10/10/2023 4:30:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول(بترا)- استشهد 9 فلسطينيين بينهم صحفي، اليوم الثلاثاء، في القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وبيت لاهيا في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا بينهم زوجة المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأكدت أنه تم انتشال جثث الشهداء، وان البحث عن آخرين مازال متواصلا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا.
الى ذلك، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب رفح جنوبي القطاع.
واشارت المصادر الفلسطينية الى انه تم انتشال 4 شهداء من منزل عائلة "الشيخ العيد" الذي استهدفته طائرات الاحتلال شمال رفح.
وفي السياق، استشهد صحفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها فجر اليوم، جراء القصف الإسرائيلي لغرب مدينة غزة.
وأوضحت المصادر، ان الصحفي هشام النواجحة استشهد متأثرا بإصابته بعد أن تعرض للقصف هو وعدد من الصحفيين في عمارة حجي فجر اليوم، ليرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا بسبب العدوان الإسرائيلي الى ثلاثة شهداء.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/10/2023 10:28:30

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