استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفي بقصف في رفح وبيت لاهيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول(بترا)- استشهد 9 فلسطينيين بينهم صحفي، اليوم الثلاثاء، في القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وبيت لاهيا في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا بينهم زوجة المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأكدت أنه تم انتشال جثث الشهداء، وان البحث عن آخرين مازال متواصلا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا.
الى ذلك، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب رفح جنوبي القطاع.
واشارت المصادر الفلسطينية الى انه تم انتشال 4 شهداء من منزل عائلة "الشيخ العيد" الذي استهدفته طائرات الاحتلال شمال رفح.
وفي السياق، استشهد صحفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها فجر اليوم، جراء القصف الإسرائيلي لغرب مدينة غزة.
وأوضحت المصادر، ان الصحفي هشام النواجحة استشهد متأثرا بإصابته بعد أن تعرض للقصف هو وعدد من الصحفيين في عمارة حجي فجر اليوم، ليرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا بسبب العدوان الإسرائيلي الى ثلاثة شهداء.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/10/2023 10:28:30
MENAFN10102023000117011021ID1107218813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.