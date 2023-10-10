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إشهار مبادرة غرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

10/10/2023 4:30:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أشهرت غرفة صناعة الأردن، مساء أمس الاثنين، وثيقة بعنوان "مبادرة غرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية: رؤية مستقبلية"، بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركي.
وتستند الوثيقة إلى سبع ركائز وهي: إلهام الشباب في المدارس الثانوية وتعزيز المشاركة في التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة وقدرة مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني العامة، وتعزيز التوجه الهني ومطابقة الوظائف، والأبحاث والدراسات لتعزيز التعلم وأفضل الممارسات من القطاعات الصناعية، وتصميم سياسات الموارد البشرية للاحتفاظ بالمواهب وتطويرها، وتمكين القيادة وإنشاء شبكة المرأة الصناعية.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي الوطني يضم العديد من قصص النجاح النسائية، بفضل فعالية وتميز النساء بمختلف المراحل الإنتاجية، إذ يشكلن نحو 35 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
وأكد أبو حسان، أهمية دعم المرأة وتعزيز وصولها في مختلف المجالات وتفعيل دورها للمشاركة في عمليات صنع القرار، تماشياً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بتوفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للأردنيات، خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تبنّت عدداً من البرامج والاستراتيجيات، للنهوض بالمرأة في القطاع الصناعي، كصاحبة عمل وعاملة، عبر التواصل مع النساء الصناعيات، وتزويدهن بالاستشارات والتدريب المطلوبين، وتشجيعهن على تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص وتحسين مساراتهم الوظيفية.
ولفت مدير قسم الدراسات والاستراتيجيات في الغرفة، محمد الخلايلة، إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، من أدنى المعدلات على المستوى الإقليمي والعالمي، رغم أن 56 بالمئة منهن حاصلات على تعليم جامعي، بسبب وجود عدة معوقات.
وعدّد جملة من التحديات التي تحول دون فعالية مشاركة المرأة الاقتصادية، مؤكداً سعي الغرفة عبر المبادرة، إلى رفع نسبة المشاركة النسائية في الاقتصاد إلى 28 بالمئة، وذلك بتمكينها في عدد من المجالات، من خلال مجموعة من الأدوات والحلول.
بدوره أكد مدير البرامج في اتحاد الصناعات الدنماركي، بيانيه بالستروم، أن الأردن يمتلك رأس مال بشري وطاقات إنسانية، يجب أن تستثمر في نهضة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة إشراك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في تحريك وتنشيط العجلة الاقتصادية، في مختلف القطاعات.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
10/10/2023 10:12:54

MENAFN10102023000117011021ID1107218812

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