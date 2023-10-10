انطلاق فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الثامنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان المفرق للشعر العربي" في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، تحت شعار "الشعر ديوان العرب".

ويأتي تنظيم المهرجان بالتعاون ما بين "بيت الشعر" بالمفرق ودائرة الثقافة في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 21 شاعراً سيلقون قصائدهم في مدن أردنية مختلفة.

وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، نضال العياصرة، في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، إن هذا المهرجان يعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي العربي، خاصة في ظل التوأمة ما بين "بيت الشعر" بالمفرق وبين دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.

من جهته، أشار رئيس الدائرة الثقافية في إمارة الشارقة عبدالله العويس، إلى أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة في الشارقة، والتي نتج عنها شراكة مثمرة لخدمة الثقافة العربية، ومنها تأسيس "بيت الشعر في المفرق".

وقال: "نحتفي اليوم بالدورة الثامنة من مهرجان المفرق الشعري، الذي يعكس استمراره على نشاطه الفاعل في الأردن، والجهود المخلصة التي تسعى لخدمة الثقافة العربية".

وشارك في أولى أمسيات المهرجان التي أدارها الشاعر الدكتور راشد عيسى، الشعراء: محمد سمحان، حكمت النوايسة، إيمان عبد الهادي، محمد خضير، مريم أبو نواس، ووصفي المزايدة.

وتضمن الافتتاح معرضاً لمنشورات دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وفقرة موسيقية لموسيقات القوات المسلحة، فضلاً عن توقيع دواوين شعرية للشعراء: حكمت النوايسة، وإيمان عبد الهادي، وماجد العبلي، واختتم الحفل بفقرة غنائية للفنانة كارولين ماضي، قدمت فيها مزيجاً من الغناء الصوفي، وبعضاً من أغاني الطرب الأصيل.

وتتواصل فعاليات المهرجان مساء اليوم الثلاثاء، في السادسة مساء، في دائرة المكتبة الوطنية، بأمسية تديرها الكاتبة عنان محروس، ويشارك بها الشعراء: غازي الذيبة، محمود التل، أميمية يوسف، رشاد رداد، وعطالله الحجايا، ويسبق الأمسية توقيع دواوين شعرية للشعراء: أميمة يوسف، ومحمد الدلكي وحسام شديفات.

وتنتقل فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، التي تقام عند السادسة من مساء يوم غد الأربعاء إلى "مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي" في مدينة الزرقاء، بأمسية شعرية يديرها الكاتب محمد المشايخ، ويشارك بها الشعراء: سعيد يعقوب، وردة سعيد، شفيق العطاونة، عبد الرحمن العموش، ولين حماد، ويلي الأمسية فقرة فنية تقدمها فرقة شابات السلط، فيما يوقع الشاعر محمد خلف العنزي ديوانه.

وتختتم فعاليات المهرجان في السادسة من مساء يوم بعد غد الخميس، في "مركز اربد الثقافي" ، بأمسية شعرية يديرها الشاعر عمر أبو الهيجاء، ويشارك بها الشعراء: حربي المصري، عمر العامري، عبد الكريم أبو الشيخ، علي هصيص، وأحمد طناش الشطناوي، وتليها فقرة فنية للفنان نزار عيسى.

-- (بترا)

م خ/أ م / س س

10/10/2023 10:07:44