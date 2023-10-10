القنصل حميد يقدم أوراق اعتماده لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي

القنصل حميد يقدم أوراق اعتماده لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي
التاريخ
10/10/2023 4:30:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
جدة 10 تشرين الأول(بترا)- قدم القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة، محمد صلاح حميد، وثيقة اعتماده إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مندوباً دائماً للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي.
بترا
ص خ / س س
10/10/2023 10:06:09
MENAFN10102023000117011021ID1107218810
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