الأونروا : 137 ألف نازح في مدارس تابعة لنا بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 137 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قالت المتحدثة باسم "الأونروا"،تمارا الرفاعي، إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدارس الأونروا تخطى 137 ألفا، وأن الوكالة ليست مهيأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف.

وأوضحت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14، معلنة أن أحد موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

--(بترا)

رصد/أغ / أ ص / س س

10/10/2023 09:52:01