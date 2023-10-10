الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)-واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الدولار وعوائد السندات.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 أيلول الماضي، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية منذ خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط" الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، الامر الذي يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.

--(بترا)

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10/10/2023 09:36:11