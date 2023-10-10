إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا) - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الثلاثاء، أمام حركة المسافرين والشحن ،مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

و أهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

--(بترا)





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10/10/2023 09:31:02