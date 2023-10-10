إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا) - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الثلاثاء، أمام حركة المسافرين والشحن ،مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
و أهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
--(بترا)
ل م /اص / س س
10/10/2023 09:31:02
MENAFN10102023000117011021ID1107218807
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