يوم طبي مجاني في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول (بترا)- تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز "، بالتعاون مع جمعية علياء الأمل غدا الأربعاء ، يوما طبيا مجانيا، لجميع الجنسيات في محافظة اربد.

ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام داخل الجمعية الكائنة في شارع ايدون مقابل مسجد عبدالله التل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، على اختصاصات الصدرية والطب العام ، بالإضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات، وعمليات جراحية لبعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا.

--(بترا)

ا.ح/أ م / س س

10/10/2023 09:18:42