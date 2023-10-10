Tuesday, 10 October 2023 01:09 GMT

يوم طبي مجاني في اربد

10/10/2023 4:30:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول (بترا)- تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز "، بالتعاون مع جمعية علياء الأمل غدا الأربعاء ، يوما طبيا مجانيا، لجميع الجنسيات في محافظة اربد.
ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام داخل الجمعية الكائنة في شارع ايدون مقابل مسجد عبدالله التل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، على اختصاصات الصدرية والطب العام ، بالإضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات، وعمليات جراحية لبعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا.
--(بترا)
ا.ح/أ م / س س
10/10/2023 09:18:42

MENAFN10102023000117011021ID1107218806

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