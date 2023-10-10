يوم طبي مجاني في اربد
التاريخ
10/10/2023 4:30:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 10 تشرين الأول (بترا)- تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز "، بالتعاون مع جمعية علياء الأمل غدا الأربعاء ، يوما طبيا مجانيا، لجميع الجنسيات في محافظة اربد.
ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام داخل الجمعية الكائنة في شارع ايدون مقابل مسجد عبدالله التل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، على اختصاصات الصدرية والطب العام ، بالإضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات، وعمليات جراحية لبعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا.
--(بترا)
ا.ح/أ م / س س
10/10/2023 09:18:42
MENAFN10102023000117011021ID1107218806
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