استشهاد 8 فلسطينيين فجر اليوم والاحتلال يواصل عدوانه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول(بترا)-أمجد الشوا -استشهد فجر اليوم الثلاثاء 8 فلسطينيين من بينهم صحفيون و أصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، برج حجي غرب مدينة غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عدوانها ،على القطاع مستهدفة المدنيين والمنازل والمساجد.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا يعود لعائلة دحلان، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين و إصابة آخرين بجراح نقلوا على اثرها الى المستشفى.
واستهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، ثلاثة منازل في غزة و خانيونس جنوب قطاع غزة ،ودمرتها بالكامل، فيما استشهدت فلسطينية جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلها في منطقة الحدبة دير البلح، واصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى مستشفى الأقصى.
كما أصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.
وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من سيارات الإسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة، وقصفت فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة بينها برج النخيل السكني،اضافة الى مسجدين ومنزلين ومقبرة.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
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10/10/2023 08:56:42
MENAFN10102023000117011021ID1107218805
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