استشهاد 8 فلسطينيين فجر اليوم والاحتلال يواصل عدوانه

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول(بترا)-أمجد الشوا -استشهد فجر اليوم الثلاثاء 8 فلسطينيين من بينهم صحفيون و أصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، برج حجي غرب مدينة غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عدوانها ،على القطاع مستهدفة المدنيين والمنازل والمساجد.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا يعود لعائلة دحلان، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين و إصابة آخرين بجراح نقلوا على اثرها الى المستشفى.

واستهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، ثلاثة منازل في غزة و خانيونس جنوب قطاع غزة ،ودمرتها بالكامل، فيما استشهدت فلسطينية جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلها في منطقة الحدبة دير البلح، واصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى مستشفى الأقصى.

كما أصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.

وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من سيارات الإسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة، وقصفت فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة بينها برج النخيل السكني،اضافة الى مسجدين ومنزلين ومقبرة.

--(بترا)





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10/10/2023 08:56:42