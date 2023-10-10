البيت الأبيض: بايدن استجوب في إطار التحقيق حول الوثائق السرية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 10 تشرين الأول (بترا) - أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن استُجوب طواعية في إطار التحقيق الجاري حول طريقة تعامله مع وثائق رسمية سرّية عُثر عليها في منزله وفي مكتب كان يستخدمه في السابق.

وبحسب واشنطن تايمز ، قالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ثمة مقابلة أجريت مع بايدن في إطار التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت هور"، مشيرة إلى أنّ "المقابلة الطوعية" جرت في البيت الأبيض يومي الأحد والاثنين.

وفي نهاية 2022، عثر في مكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث في واشنطن وفي منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق) على سلسلة وثائق رسمية سرّية، لا يزال عددها ومضمونها مجهولين.

وتعود هذه الوثائق إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حين كان بايدن نائباً للرئيس (2009-2017) وقبل ذلك إلى العقود الثلاثة التي قضاها بايدن كسناتور في مجلس الشيوخ حيث كان منخرطاً بشكل كبير في السياسة الخارجية.

ويُلزم القانون الأميركي الرؤساء ونوابهم بنقل كلّ وثائقهم الرسمية ومراسلاتهم ومذكراتهم الأخرى إلى الأرشيف الوطني.

--(بترا)





ب خ /ف ج

10/10/2023 07:08:16