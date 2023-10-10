Tuesday, 10 October 2023 01:08 GMT

البيت الأبيض: بايدن استجوب في إطار التحقيق حول الوثائق السرية

10/10/2023 4:30:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 10 تشرين الأول (بترا) - أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن استُجوب طواعية في إطار التحقيق الجاري حول طريقة تعامله مع وثائق رسمية سرّية عُثر عليها في منزله وفي مكتب كان يستخدمه في السابق.

وبحسب واشنطن تايمز ، قالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ثمة مقابلة أجريت مع بايدن في إطار التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت هور"، مشيرة إلى أنّ "المقابلة الطوعية" جرت في البيت الأبيض يومي الأحد والاثنين.

وفي نهاية 2022، عثر في مكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث في واشنطن وفي منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق) على سلسلة وثائق رسمية سرّية، لا يزال عددها ومضمونها مجهولين.

وتعود هذه الوثائق إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حين كان بايدن نائباً للرئيس (2009-2017) وقبل ذلك إلى العقود الثلاثة التي قضاها بايدن كسناتور في مجلس الشيوخ حيث كان منخرطاً بشكل كبير في السياسة الخارجية.

ويُلزم القانون الأميركي الرؤساء ونوابهم بنقل كلّ وثائقهم الرسمية ومراسلاتهم ومذكراتهم الأخرى إلى الأرشيف الوطني.

--(بترا)


ب خ /ف ج

10/10/2023 07:08:16

MENAFN10102023000117011021ID1107218804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث