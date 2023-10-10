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البيت الأبيض: لا نيّة لإرسال جنود أميركيين لدعم إسرائيل

10/10/2023 4:30:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين أنّ لا نيّة لدى الولايات المتّحدة "لنشر جنود أميركيين على الأرض" لدعم إسرائيل.

ونقلت واشنطن بوست، عن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله في تصريح صحفي "ليست هناك أيّ نيّة لنشر جنود أميركيين على الأرض"، مضيفاً أنّ الرئيس جو بايدن "سيحرص دائماً على أنّنا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها".

--(بترا)


ب خ/ف ج

10/10/2023 07:01:36

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