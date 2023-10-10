شركة طيران دلتا تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)





واشنطن 10

تشرين اول (بترا) - أعلنت شركة "دلتا" الأميركية للطيران مساء أمس الاثنين، عن الغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الجاري.

وقالت الشركة في بيان إنّها "في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الأحداث في المنطقة، اتّخذت القرار الصعب بإلغاء رحلاتها إلى تلّ أبيب حتّى 31 تشرين الأول 2023"، مؤكّدة أنّها تعمل على "إيجاد بدائل آمنة للعملاء الذين يحاولون مغادرة تلّ أبيب".

ويأتي قرار "دلتا" تعليق رحلاتها إلى الدولة العبرية بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران عديدة أخرى من بينها يونايتد أميركان إيرلاينز وكي إل إم-إير فرانس ولوفتهانزا.

وأوقفت هذه الشركات رحلاتها إلى مطار اللد في تلّ أبيب.

وأضافت "ستظلّ رحلاتنا إلى تلّ أبيب معلّقة إلى أن تسمح الظروف باستئنافها".

--(بترا)





ب خ/ف ج

10/10/2023 06:58:10