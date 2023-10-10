شركة طيران دلتا تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 10
تشرين اول (بترا) - أعلنت شركة "دلتا" الأميركية للطيران مساء أمس الاثنين، عن الغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الجاري.
وقالت الشركة في بيان إنّها "في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الأحداث في المنطقة، اتّخذت القرار الصعب بإلغاء رحلاتها إلى تلّ أبيب حتّى 31 تشرين الأول 2023"، مؤكّدة أنّها تعمل على "إيجاد بدائل آمنة للعملاء الذين يحاولون مغادرة تلّ أبيب".
ويأتي قرار "دلتا" تعليق رحلاتها إلى الدولة العبرية بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران عديدة أخرى من بينها يونايتد أميركان إيرلاينز وكي إل إم-إير فرانس ولوفتهانزا.
وأوقفت هذه الشركات رحلاتها إلى مطار اللد في تلّ أبيب.
وأضافت "ستظلّ رحلاتنا إلى تلّ أبيب معلّقة إلى أن تسمح الظروف باستئنافها".
--(بترا)
ب خ/ف ج
10/10/2023 06:58:10
MENAFN10102023000117011021ID1107218802
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