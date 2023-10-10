أمطار في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي،

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر

بسبب الضباب

فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب "التقرير"، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 وفي مرتفعات الشراة 27 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 24 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

10/10/2023 06:51:09