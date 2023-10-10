أحمد فهيم يستعد لتصوير حدوتة منسية في الأوف سيزون وينتظر شغل فنادق

MENAFN - Youm7) بدأ الفنان أحمد فهيم تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون الجارى، من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين، حيث يقدم فهيم دوراً محورياً عم قدمه من قبل، خاصة أن فيهم أحد الممثلين الذى تألقوا العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" معع النجم محمد رمضان .

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل ، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، رجوي حامد ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفي منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين .

كما تعاقد مؤخراً أحمد فهيم على المشاركة في بطولة مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجمان عمرو يوسف وروبى وأحمد مالك، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، قصة محمد سامى، تأليف محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر .

وشارك أحمد فهيم فى رمضان الماضى خلال ممسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.







