ألف لاء على دمعة فى عيونك.. أحزان تغلب عليها الكينج ولسه قادر الحزن يفرح

MENAFN - Youm7) مر الكينج محمد منيبأحزان والآم كثيرة لكنه مثل ما غنى "أنا لسه قادر فى الحزن أفرح"، ولم يستسلم أبداً وقال في أغنيتة الشهيرة "الف لاء ولاء ولا على دمعة فى عيونك"، وقال "سؤال بسالك ايه آخرة الترحال، وسهر الليالى وكل يوم بحال، سؤال بسالك ايه اخرة الاحزان. دمعتى موالى والحال قتال، سؤال بسالك إيه أخرة الأحلام .... ألف لاء ولاء ولا على دمعة فى عيونك أو اة".

الكينج رغم الأحزان يغنى ورغم الآلام يغنى ويعلى صوته بالغنا

حتى يسعد

جمهوره ومن أحزانه التي مرت عليه

كانت

في ديسمبر عام 2006

حينما

غيب الموت شقيقة الأكبر سمير وكان وقتها مرتبطا بحفل غنائى بدار الأوبرا، ورغم الاحزان انتهى من مراسم العزاء وذهب لجمهوره ليغنى ويسعدهم وترك الجراح في قلبة حتى ينتهى من الحفل.

وفىيناير 2020 فقد منير رفيق كفاحة وذراع الأيمن ومدير اعماله وزوج شقيقتة محمود وقتها عبر الفنان محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، الذى وافته المنية داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة

وقال محمد منير، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة

وفى 12 يونيو 2022 هاجمت الاحزان الكينج مرة أخرى

حينما علم بوفاة رفيق مشواره رومان بونكا وهو عازف الجيتار والملحن الألماني، وكان عازفًا للعود العربي أيضًا وهو معروف بعمله مع عدد من الموسيقيين والمطربين تأثر بوفاته الكينج لكنه قاوم ومازال يغنى

وقال وقتها على مسرح احد الحفلات بالإسكندرية بعد هذه الوفاة أنا لسه قادر فى الحزن أفرح وشهد مطالبته الجمهور بالدعاء من أجل صديقه الراحل الملحن والموزع الموسيقي الألماني رومان بونكا قبل دخوله في نوبة بكاء عند غناء أغنية أنا بعشق البحر

الكينج رومان بونكامحمد منير مع محمود منير











