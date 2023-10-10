اليوم العالمي للصحة النفسية.. أفضل أفلام تناولت الأمراض النفسية

MENAFN - Youm7) يحتفل العالم كل عام في يوم 10 أكتوبرباليوم العالمي للصحة النفسية، من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، ومؤكد أن السينما العالمية تناولت الأمراض النفسية عبر كتابات متعددة في سيناريوهات متنوعة صنع من خلالها أفلاما كثيرة عن الأمراض النفسية، وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنّ 154 مليون نسمة يعانون من الاكتئاب على الصعيد العالمي، علماً بأنّ الاكتئاب ليس إلاّ أحد أنواع الأمراض النفسية، وهناك العديد من الأمراض التي صنع من أجلها أفلاما ومسلسلات ، ونرصد هنا أفضل الأفلام التي نهلت من الامراض النفسية وصنعت سينما متعمقة في أغوار النفس البشرية.

من أفضل الأفلام التي شاهدتها مؤخرا عن الاضطراب الوجداني ثنائي القطب فيلم " Silver Linings Playbook " أو ما ترجم للعربية بعنوان " المعالجة بالسعادة " وهو فيلم أمريكي من نوعية الدراما الرومانسية، والكوميدية، إنتاج عام 2012، وترشح للعديد من الجوائز أهمهم 8 جوائز أوسكار، وفاز منها بأفضل ممثلة اقتنصتها النجمة جينيفر لورانس.

يبدأ الفيلم بخروج بات (برادلي كوبر) من مصحة نفسية بعد أن قضى بها فترة بسبب خيانة زوجته له، وردة فعله الهستيرية وقتها، بالإضافة لكونه يُعاني مما يُعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب وهو مرض نفسي يُصاحبه تناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي لا تلبث أن تؤدي بالشخص للقيام بأعمال طائشة.

The Virgin Suicides





افلام تناولت المرض النفسي





يعود "بات" للعيش مع والديه فنرى كيف تعكس تفاصيل الحياة هناك الأسباب وراء الاضطرابات التي يُعاني منها البطل، كما لو أن العائلة كلها تُعاني من خللٍ نفسي ما! تسير حياة بات في اتجاه غير الذي عاش عُمره يُخطط له إلى أن يلتقي بـ "تيفاني " (جينيفر لورانس) التي فقدت زوجها مؤخراً في حادث، وتنشأ بينهما علاقة وتتطور .

الحوار في هذا الفيلم هو أفضل عنصر فيه بالإضافة لأداء الممثلين جميعا وبالأخص برادلي كوبر وجينيفر لورانس وروبرت دي نيرو ، وبالرغم من أن القصة تبدو بسيطة للغاية وعادية إلا أن الحوار المكتوب وطريقة سرد الأحداث بالإضافة لمُباريات التمثيل بين الممثلين كل ذلك رفع أسهم الفيلم وجعله يخرج عن النمطية التي كان مُحتملاً وقوعه فيها.

فيلم آخر من الأفلام المهمة والتي تتناول مرض التوحد وهو

فيلم Rain Man ، فهذا الفيلم من أفضل أفلام الصحة النفسية على الإطلاق، ويتناول رحلة مذهلة لفهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تشارلي (توم كروز) وريموند بابيت (داستن هوفمان)، حيث يعاني تشارلي من التوحد، وكان باحث مصاب بالتوحد على وجه الدقة، ولديه موهبة الكتابة كما لديه نظرة مثيرة للاهتمام في الحياة، ويتعلم تشارلي أن لدى ريموند ذاكرة مذهلة ومهارات رياضية لا تضاهى.

الأفلام التي تناولت الصحة النفسية





فيلم I Am Sam





أما مرض الفصام وجنون العظمة فقد تناوله فيلم " A Beautiful Mind "، وهو مأخوذ من القصة الحقيقية لجون فوربس ناش جونيور والسيرة الذاتية“A Beautiful Mind” لسيلفيا نصار، ويحكي الفيلم قصة عالم الرياضيات جون ناش، ويتناول سرعة شهرته عندما اكتشف نظرية معينة، والتي تتناقض مع النظريات الاقتصادية الموجودة لأكثر من قرن من الزمان، ولكن مع استمرار الحكومة في التنافس معه ومحاولة فهم نظريته، يبدأ الفصام وجنون العظمة الذي هو مرض عقلي يفقد خلاله الشخص الاتصال بالواقع في السيطرة الكاملة عليه، يعد من أفلام الصحة النفسية القوية التي تتناول التغلب على أحد الأمراض العقلية القوية.

One Flew Over the Cuckoo's Nest من أفلام الكلاسيكيات في هذا الموضوع لأنه أنتج عام 1975 ، والفيلم مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي؛ كين كيسي، اختاره معهد الفيلم الأمريكي ليكون على قائمة أفضل 100 فيلم في التاريخ الأمريكي، كما احتل المرتبة الخامسة عشرة في قائمة أفضل 250 فيلماً بتاريخ السينما على موقع IMDB.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة "راندل باتريك"، الذي يدّعي الجنون بعد إيداعه السجن، ليتم نقله إلى مصحة نفسية وإجراء الفحوصات اللازمة له، للتأكد من صحته العقلية، حيث يعيش باتريك (الذي يجسد شخصيته الممثل الأمريكي جاك نيكلسون)، مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة، فيما يواجهون جميعاً تسلط وديكتاتورية الممرضة التي تجسدها الممثلة الأمريكية لويز فليتشر؛ حيث تتحول المصحّة من مهرب للبطل من السجن، إلى سجن آخر يحاول الفرار منه.

فيلم الطيار





فيلم المعالجة بالسعادة لبرادلي كوبر وجينفر لورانس





Girl, Interrupted ، هذا الفيلم أيضا من الأفلام المهمة والتي تتناول مرض نفسي منتشر جدا وهو عن الشخصية الحدية ، وهو مستوحى من قصة حقيقية للكاتبة الأمريكية سوزانا كيسن، التي عاشت عاماً ونصف العام في إحدى المصحات النفسية، بعد محاولتها الانتحار، حيث عمدت خلال وجودها في المصحة إلى تسجيل مذكراتها الشخصية ورحلة تعافيها من المرض، ويتناول الفيلم قصة كيسن، التي جسدت شخصيتها الممثلة الأمريكية وينونا رايدر، ومعاناتها من اضطراب "الشخصية الحدية"، الذي بدأت أعراضه بالظهور بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، ويوضح الفيلم تفاصيل حكاية الكاتبة الأمريكية التي ينتابها التيه والاكتئاب.





ويسلّط الفيلم الضوء على ثنائية الإصرار على المضيّ في التعافي من المرض، والخوف والتهرب من مواجهته، ليتنقل بالمشاهد بين مشاعر البطلة في لحظات الضعف والقوة ومواجهة محيطها، وعلاقتها مع نزلاء المصحة، التي تتشابك بطريقة درامية إنسانية، والفيلم من إخراج الأمريكي؛ جايمس مانجولد، وبطولة كل من رينونا رايدر وأنجلينا جولي، التي حصلت على الأوسكار عن فئة أحسن ممثلة لدور ثانٍ، لتجسيدها شخصية ليزا في الفيلم.





A Dangerous Method ، هذا الفيلم أيضا هو أحد أهم الأفلام لأنه يتناول السيرة الذاتية لعالمي النفس الشهيرين؛ سيغموند فرويد وكارل يونغ، وسابينا سبيلرين، التي تحولت من مريضة نفسية إلى واحدة من أوائل النساء المتخصصات في علم النفس التحليلي، تدور أحداث الفيلم حول العلاقة المضطربة بين فرويد ويونغ، حيث يحاول الأخير، وهو تلميذ فرويد، تخطّي منهج فرويد التحليلي وابتكار منهج خاص به، من خلال علاقة غير مشروعة مع مريضته؛ سابينا سبيلرين.

الفيلم من إخراج؛ ديفيد كروننبرج، وبطولة؛ كيرا نايتلي، التي تلعب دور سبيلرين، إلى جانب فيجو مورتينسون، الذي يلعب دور فرويد، ومايكل فاسبندر بدور يونغ.





هوارد هيوز ، رجل مُصاب بجنون الرهبة والعظمة، وهو مرض منتشر بين المشاهير ، وهذا هو ملخص فيلم

The Aviator، إنتاج 2004، قام بإخراجه مارتن سكورسيزي والبطل ليوناردو ديكابريو، وهو فيلم مُختلف يُغيِّر فيه سكورسيزي منهجه مُتناولاً قصة ثرية وشيقة، فيحكي السيرة الذاتية لـ "هوارد هيوز"، وهو أحد أشهر رجال الصناعة والفَنّ والثراء الأمريكيين في القرن العشرين بسبب تَنَوُّع مواهبه، وامتلاكه الجاذبية، المال، والأهم القُدرة على فِعل الكثير من الأشياء في الوقت نفسه. ما جعله يصبح محط أنظار الجميع لسنوات.





هوارد كان مهووساً بالسينما وصناعة الأفلام بجانب حُبه للنساء وتصنيع الطائرات، وكان يسعى رغم أخطاءه ليصبح مثالياً، وعلى ذلك كان شخصاً مُستهتراً يعرف كيف يجني المال وكيف يخسره، وهو ما جعل حياته مليئة بالنجاح، الشُهرة والمُعاناة، فرغم امتلاكه لكل شيء تقريباً، إلا أنه كان يُعاني منذ الصغر – بسبب والدته – من الهَوس بالنظافة والفخامة، ما كبر معه مع الوقت ليصبح مُصاباً بجنون الرهبة والعظمة معاً، لتتزايد آلامه العقلية والنفسية مع التجارب التي يمُرّ بها في الحياة حتى استحوذت على حياته وأثرت على علاقته بالعالم الخارجي، وهذا الفيلم ترشُّح لـ11

جائزة أوسكار.





فيلم " I Am Sam " إنتاج 2001، ويتعمق الإعاقة الذهنية من خلال " سام " الذي توقف عقله عن سن 7 سنوات ، فيواجه صعوبات في الحياة، وخاصةً في اللغة، التنقل، التعلم، المساعدة الذاتية، والعيش المستقل. إلا أنه على ذلك يبذل قصارى جهده في ممارسة دوره كأب لطفلة جميلة وذكية، وحين تصل ابنته لسن 6 سنوات تُقرر السلطات اخذها منه بحِجة أنه لن يكون قادراً على التفاهم معاها واحتوائها، وهو ما يجعله يلجأ للقضاء من أجل إثبات قُدرته على رعاية طفلته، والفيلم بطولة شون بين الذي برع في أداء شخصيته وترشح للأوسكار

أفلام كثيرة تناولت المرض النفسي ومنها دون التعمق في التفاصيل لأنها كثيرة جدا : Requiem for a Dream ، Benny & Joon ، Through a Glass Darkly ، The machinist ، When Nietzsche Wept ، Starry Eyes، The Virgin Suicides ، Jacob's Ladder، Misery ، Eternal Sunshine of the Spotless Mind ، Donnie Darko، Little Miss Sunshine.











