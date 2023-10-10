مى عز الدين تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا كبير

MENAFN - Youm7) هنأت النجمة مى عز الدين، النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت مي صورة جمعتها بأمير من مسلسل سوق الكانتو الذى قدموه سويا في موسم رمضان الماضى، عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام، وكتبت قائلة:"كل سنة وأنت طيب يا طيب، كل سنة وأنت طيب يا كبير، كل سنة وأنت باشا مصر يا غالي".

مى عز الدين





وفى موسم الصيف قدم أمير كرارة فيلم "البعبع" من بطولة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وفى سباق رمضان الماضى، قدم مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.















