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طريقة عمل فادج الشيكولاتة بمكونات خفيفة وطعم حكاية

10/10/2023 4:29:51 AM
(MENAFN- Youm7) فادج الشكولاتة من الحلويات التي يمكن تحضيرها وتقديمها في المناسبات العامة أوالخاصة والتي يمكن تناولها في المنزل بعد إعدادها بكل سهولة. على طريقة الشيف مي صيام يستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل فادج الشكولاتة بمكونات خفيفة


فادج الشكولاتة طريقة عمل فادج الشكولاتة: المكونات :

كوب ونصف دقيق

ملعقتين كباربكينج بودر

ملعقة صغيرة بكينج صودا

3 بيضات

فانيليا

ملعقة خل

نصف كوب سكر

نصف كوب ماء ساخن

نصف كوب كاكاو خام

نصف كوب وملعقة كبيرة زيت

للصوص

علبة لبن مكثف محلي

ربع كيلوشوكولاتة خام

3 ملاعق كبيرة كريم شانيته

نصف كوب لبن مثلج

طريقة تحضيرفادج الشكولاتة: المكونات:

ينخل الدقيق مع البيكينج بودروالبيكينج صودا

ويخلط الزيت مع الكاكاو ويترك جانبا

ثم حضري الخلاط أومضرب الكهرباء

ثم اضربي البيض والفانيليا والسكر والخل

وضعي الكاكاو بالزيت للخليط

ثم ضعي القليل الماء

ثم اخلطي السوائل مع خليط الدقيق

وحضري صينة مناسبة

ثم بطنيها بالقليل من الزيت والدقيق

ثم صبي الخليط وادخليها فرن ساخن على
160 لمدة 35 دقيقة

وانتظري حين يتم تبريدها لتقومي بعمل فتحات بواسطة خلة الأسنان

وحضري كوب من الحليب به ملعقة كبيرة
من الكاكاو ويسقي الكيك به جيدا

ثم حضري إناء أخر وضعيه على النار
ثم ضعي الحليب المكثف

ثم ضيفي له الشوكولاتة و يقلب حتي الذوبان و يترك يبرد تماما

ثم اضربي الكريم شانتيه بالحليب الساقع

ويخلط مع الشوكولاتة ويقلب جيدا

ثم يدخل الثلاجة 3 ساعات

ويوضع فوق الكيك ويزين بالمكسرات أوشوكولاتة مبشورة


طريقة عمل فادج الشكولاتة



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