أعز الولد.. كيف تترك الجدة علامة فارقة فى حياة أحفادها؟

(MENAFN
- Youm7) "أعز الولد ولد الولد" مثل شعبي يعبر عن مدى تعلق الأجداد بأحفادهم وحبهم لهم الذي يفوق حبهم لأبنائهم، ويدل على أن الأجداد مصدر رئيسي للوفاء بين الآباء والأبناء، فهم همزة الوصل بين تربيتك أنت وتربية أولادك بشكل ملىء بالحنان والعطف، المشهد الذي نراه في تعامل النجمة غادة عبد الرازق مع حفيداتها، كما قالت في لقائها عبر برنامج معكم على قناة سي بي سي مع الإعلامية منى الشاذلي، بأن حفيدتيها يناديانها باسمها، بل ويتعاملان معها وكأنها صديقتهما، الأمر الذي يوضح أن دور الجد إنساني من الدرجة الأولى، فبغض النظر عن ظروف الحياة وانشغال البعض، وإذا كنتِ جدة، يمكنك العثور على طرق لتكونين قوة إيجابية في حياة حفيدك ومصدرًا مفيدًا لوالديه، يمكن أن تساعدك هذه النصائح والإرشادات في العثور على طريقة فريدة في معاملتك مع أحفادك، يستعرضها "اليوم السابع" وفقاً لموقع "extramile" كما يلي.
الجدة والاحفاد
دور الجدة كمؤرخ
يحمل الأجداد مفتاح تاريخ العائلة، ويمكنهم تقديم نظرة ثاقبة للأحفاد حول تراثهم، مما يوفر شعورًا بالانتماء، وذلك عن طريق حكي قصص عن نفسك وأقاربك وأحداثك وتقاليدك العائلية، بجانب مشاركة الصور والوصفات العائلية القديمة ومقاطع الصحف، كما يمكن للجدة أن تخطط لرحلة تاريخ العائلة، وإنشاء شجرة عائلة بالصور.
النجمة غادة عبد الرازق دور الجدة كمربية
يوفر الأجداد ملاذًا آمنًا لأحفادهم، مما يساعدهم على الشعور بالحب والأمان، خاصة الجدة التي تكون الأقرب دائماً بحنانها المضاعف، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أوقات الصعوبة أو التوتر الذي يتعرض له الحفيد، أو تصليح سوء التفاهم بين هذا الحفيد ووالديه، مع توجيهه بشكل تربوي هادئ لا يقدر عليه سوى الجدة، التي تبقى دائماً الباب مفتوحاً لأحفادها وحكاياتهم وأفكارهم، مع الاستماع الجيد دون إصدارها أحكاما قاسية عليهم.
حفيدة غادة عبد الرازق دور الجدة كمرشدة
بفضل سنوات خبرتهم الحياتية، يمكن للأجداد أن يكونوا مؤيدين محبين، يرشدون أحفادهم على طريق الحياة. يمكنك تشجيع أحفادك على الشعور بقيمة الذات مما يمنحهم بداية قوية ويساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، كما أن الجدة على وجه التحديد تؤمن باحلام أحفادها وترعى نقاط القوة لديهم.
MENAFN10102023000132011024ID1107218793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.