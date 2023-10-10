أعز الولد.. كيف تترك الجدة علامة فارقة فى حياة أحفادها؟

MENAFN - Youm7) "أعز الولد ولد الولد" مثل شعبي يعبر عن مدى تعلق الأجداد بأحفادهم وحبهم لهم الذي يفوق حبهم لأبنائهم، ويدل على أن الأجداد مصدر رئيسي للوفاء بين الآباء والأبناء، فهم همزة الوصل بين تربيتك أنت وتربية أولادك بشكل ملىء بالحنان والعطف، المشهد الذي نراه في تعامل النجمة غادة عبد الرازق مع حفيداتها، كما قالت في لقائها عبر برنامج معكم على قناة سي بي سي مع الإعلامية منى الشاذلي، بأن حفيدتيها يناديانها باسمها، بل ويتعاملان معها وكأنها صديقتهما، الأمر الذي يوضح أن دور الجد إنساني من الدرجة الأولى، فبغض النظر عن ظروف الحياة وانشغال البعض، وإذا كنتِ جدة، يمكنك العثور على طرق لتكونين قوة إيجابية في حياة حفيدك ومصدرًا مفيدًا لوالديه، يمكن أن تساعدك هذه النصائح والإرشادات في العثور على طريقة فريدة في معاملتك مع أحفادك، يستعرضها "اليوم السابع" وفقاً لموقع "extramile" كما يلي.

الجدة والاحفاد





دور الجدة كمؤرخ

يحمل الأجداد مفتاح تاريخ العائلة، ويمكنهم تقديم نظرة ثاقبة للأحفاد حول تراثهم، مما يوفر شعورًا بالانتماء، وذلك عن طريق حكي قصص عن نفسك وأقاربك وأحداثك وتقاليدك العائلية، بجانب مشاركة الصور والوصفات العائلية القديمة ومقاطع الصحف، كما يمكن للجدة أن تخطط لرحلة تاريخ العائلة، وإنشاء شجرة عائلة بالصور.

النجمة غادة عبد الرازق دور الجدة كمربية

يوفر الأجداد ملاذًا آمنًا لأحفادهم، مما يساعدهم على الشعور بالحب والأمان، خاصة الجدة التي تكون الأقرب دائماً بحنانها المضاعف، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أوقات الصعوبة أو التوتر الذي يتعرض له الحفيد، أو تصليح سوء التفاهم بين هذا الحفيد ووالديه، مع توجيهه بشكل تربوي هادئ لا يقدر عليه سوى الجدة، التي تبقى دائماً الباب مفتوحاً لأحفادها وحكاياتهم وأفكارهم، مع الاستماع الجيد دون إصدارها أحكاما قاسية عليهم.

حفيدة غادة عبد الرازق دور الجدة كمرشدة

بفضل سنوات خبرتهم الحياتية، يمكن للأجداد أن يكونوا مؤيدين محبين، يرشدون أحفادهم على طريق الحياة. يمكنك تشجيع أحفادك على الشعور بقيمة الذات مما يمنحهم بداية قوية ويساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، كما أن الجدة على وجه التحديد تؤمن باحلام أحفادها وترعى نقاط القوة لديهم.