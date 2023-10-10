أبراج لا تتأثر بكلام الآخرين ولديهم ثقة قوية بأنفسهم.. الحمل والأسد أبرزها

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- Youm7) الثقة بالنفس وحب الذات من الصفات الإيجابية التي يفضلها الكثيرون منا، والتي تعطي أصحابها دافع القوة للحفاظ على المساحات الشخصية، وعدم تأثرهم بكلام وآراء الآخرين، ووفقًا لعلم الأبراج يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية الأبراج التي لا تتأثر بكلام الآخرين ولديهم ثقة بالنفس عالية، وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي، خبيرة الأبراج.
أمراة تغلق الأذنين أبراج لديها الثقة بالنفس ولا تتأثر بكلام الآخرين: برج الأسد:
برج الأسد
من الأبراج التي تمتلك مميزات كثيرة، على رأسهم قوة الشخصية وحب الذات، يمتلك ثقة عالية، البعض يترجمها بأنها غرور، لكنه شخص قوي لا يتأثر بكلام، أو آراء الآخرين، في حالة إذا تناقش مع الآخرين في بعض القرارات التي تخص حياته يمكنه أن يختار ما يشاء له ويترك كلام الآخرين للهواء.
برج الحمل:
يمكن لبرج الحمل أن يضرب بكلام الآخرين عرض الحائط في حالة إذا كان تعليق على حياته الشخصية، فهو شخصية نارية، يكره النقد، عاشق لذاته ويتمتع بثقة عالية تصل حد الغرور في بعض المواقف، يمكنه أن يظهر بشكل نرجسي يجعله لا يتأثر بكلام الآخرين السلبي أوالإيجابي، على الرغم من أنه شخص اجتماعي ودود، جيد التعامل في المواقف الصعبة، يتمتع بقدر كبير من الإنسانيات، لكنه لا يتأثر بالآخرين.
برج الميزان:
برج الميزان
على الرغم من أنهم شخصيات تحب العدالة ونصرة الحق، لكن في حالة إذا كانت هناك آراء شخصية تتعلق بحياته يرفضها بشكل تام ويرفض الفصال في أي شيء يخصه، فمولود برج الميزان عاشق لنفسه ويقدس حياته وتصرفاته لن يري أي أخطاء في تصرفاته وأسلوب حياته.
الثقة بالنفس
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