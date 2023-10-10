أبراج لا تتأثر بكلام الآخرين ولديهم ثقة قوية بأنفسهم.. الحمل والأسد أبرزها

MENAFN - Youm7) الثقة بالنفس وحب الذات من الصفات الإيجابية التي يفضلها الكثيرون منا، والتي تعطي أصحابها دافع القوة للحفاظ على المساحات الشخصية، وعدم تأثرهم بكلام وآراء الآخرين، ووفقًا لعلم الأبراج يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية الأبراج التي لا تتأثر بكلام الآخرين ولديهم ثقة بالنفس عالية، وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي، خبيرة الأبراج.

أمراة تغلق الأذنين أبراج لديها الثقة بالنفس ولا تتأثر بكلام الآخرين: برج الأسد:

برج الأسد

من الأبراج التي تمتلك مميزات كثيرة، على رأسهم قوة الشخصية وحب الذات، يمتلك ثقة عالية، البعض يترجمها بأنها غرور، لكنه شخص قوي لا يتأثر بكلام، أو آراء الآخرين، في حالة إذا تناقش مع الآخرين في بعض القرارات التي تخص حياته يمكنه أن يختار ما يشاء له ويترك كلام الآخرين للهواء.

برج الحمل:

يمكن لبرج الحمل أن يضرب بكلام الآخرين عرض الحائط في حالة إذا كان تعليق على حياته الشخصية، فهو شخصية نارية، يكره النقد، عاشق لذاته ويتمتع بثقة عالية تصل حد الغرور في بعض المواقف، يمكنه أن يظهر بشكل نرجسي يجعله لا يتأثر بكلام الآخرين السلبي أوالإيجابي، على الرغم من أنه شخص اجتماعي ودود، جيد التعامل في المواقف الصعبة، يتمتع بقدر كبير من الإنسانيات، لكنه لا يتأثر بالآخرين.

برج الميزان:

برج الميزان

على الرغم من أنهم شخصيات تحب العدالة ونصرة الحق، لكن في حالة إذا كانت هناك آراء شخصية تتعلق بحياته يرفضها بشكل تام ويرفض الفصال في أي شيء يخصه، فمولود برج الميزان عاشق لنفسه ويقدس حياته وتصرفاته لن يري أي أخطاء في تصرفاته وأسلوب حياته.

الثقة بالنفس



