6 طرق بسيطة لتجديد شقتك فى فصل الخريف

MENAFN - Youm7) في الطقس البارد من شهر الخريف قد تريد ربة المنزل أن تجدد من المساحة الخاصة بها، في المنزل ويعد فصل الخريف فرصة لترتيب المنزل وعمل تجديد للمكان الداخلى بشكل كبير، وفصل الخريف يشتهر بتساقط الأوراق الصفراء من الشجر، مخلفاً منظر أكثر من رائع بشكل طبيعى في المناطق التي بها مناطق خضراء، ويوجد بعض الطرق البسيطة التي من شأنها تجديد المنزل لجعله مهيأ لفصل الخريف الممتع، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "servingupsouthern".



منزل منظم

كيفية تجديد مساحة المنزل بشكل بسيط يحدث فارق كبير:فتح النوافذ:

في فصل الصيف يستخدم معظم الناس التكييف خلال أشهر الصيف الحارة والطقس الذى لا يتحمله بعض الناس خاصة خلال التعرض لأشعة الشمس الحارة، ولكن في فصل الخريف يمكن السماح للنوافذ المفتوحة أن تدخل الهواء النقى وتدويره للشعور بمزيد من الانتعاش بصورة طبيعية كبيرة.

القضاء على الفوضى:

فصل الصيف يعنى أن يدخل الشخص ويخرج في ذلك الوقت أكثر من مرة بكثرة، وكان يمكن ترك الأشياء ملقاه، أما في فصل الخريف يفضل وضع كل شيء في مكانه بشكل منظم.



طقس خريف

تغيير المظهر:

يمكن إزالة الوسائد الصيفية من المنزل ووضع وسائد خريفية جذابة الألوان، بشكل متناسق غاية في الجمال، مما يعطى المزيد من الدفء والأناقة، لجو مثالى لليالى الطويلة الباردة.

تسخينه:

يمكن سحب الأغطية المفضلة التي تم وضعها خلال فصل الصيف وغسلها في الغسالة، لتصبح نظيفة ثم يتم استخدامها مرة أخرى، لأن بقاء بعض الأغطية والوسائد في متناول اليد للضيوف وأفراد العائلة يعطى الكثير من الشعور بالراحة والإسترخاء والدفء.

وضع طبقة من السجاد:

في فصل الصيف يفضل البعض عدم وضع شيء على الأرض للشعور بالجو المنعش، أما في فصل الخريف، يمكن إضافة طبقات من السجاد للشقة مما يجعل القدم دافئة وتشعر بالراحة.

تبديل الفراش:

جاء الوقت للتخلص من الألحفة الصيفية والبطانيات خفيفة الوزن، والحرارية، مع الألحفة المصنوعة من الريش ، التي تعطى الكثير من الدفئ في اليالى الباردة.

جو الخريف



