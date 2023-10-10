6 طرق بسيطة لتجديد شقتك فى فصل الخريف

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- Youm7) في الطقس البارد من شهر الخريف قد تريد ربة المنزل أن تجدد من المساحة الخاصة بها، في المنزل ويعد فصل الخريف فرصة لترتيب المنزل وعمل تجديد للمكان الداخلى بشكل كبير، وفصل الخريف يشتهر بتساقط الأوراق الصفراء من الشجر، مخلفاً منظر أكثر من رائع بشكل طبيعى في المناطق التي بها مناطق خضراء، ويوجد بعض الطرق البسيطة التي من شأنها تجديد المنزل لجعله مهيأ لفصل الخريف الممتع، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "servingupsouthern".
منزل منظم
كيفية تجديد مساحة المنزل بشكل بسيط يحدث فارق كبير:
فتح النوافذ:
في فصل الصيف يستخدم معظم الناس التكييف خلال أشهر الصيف الحارة والطقس الذى لا يتحمله بعض الناس خاصة خلال التعرض لأشعة الشمس الحارة، ولكن في فصل الخريف يمكن السماح للنوافذ المفتوحة أن تدخل الهواء النقى وتدويره للشعور بمزيد من الانتعاش بصورة طبيعية كبيرة.
القضاء على الفوضى:
فصل الصيف يعنى أن يدخل الشخص ويخرج في ذلك الوقت أكثر من مرة بكثرة، وكان يمكن ترك الأشياء ملقاه، أما في فصل الخريف يفضل وضع كل شيء في مكانه بشكل منظم.
طقس خريف
تغيير المظهر:
يمكن إزالة الوسائد الصيفية من المنزل ووضع وسائد خريفية جذابة الألوان، بشكل متناسق غاية في الجمال، مما يعطى المزيد من الدفء والأناقة، لجو مثالى لليالى الطويلة الباردة.
تسخينه:
يمكن سحب الأغطية المفضلة التي تم وضعها خلال فصل الصيف وغسلها في الغسالة، لتصبح نظيفة ثم يتم استخدامها مرة أخرى، لأن بقاء بعض الأغطية والوسائد في متناول اليد للضيوف وأفراد العائلة يعطى الكثير من الشعور بالراحة والإسترخاء والدفء.
وضع طبقة من السجاد:
في فصل الصيف يفضل البعض عدم وضع شيء على الأرض للشعور بالجو المنعش، أما في فصل الخريف، يمكن إضافة طبقات من السجاد للشقة مما يجعل القدم دافئة وتشعر بالراحة.
تبديل الفراش:
جاء الوقت للتخلص من الألحفة الصيفية والبطانيات خفيفة الوزن، والحرارية، مع الألحفة المصنوعة من الريش ، التي تعطى الكثير من الدفئ في اليالى الباردة.
جو الخريف
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