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الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور

10/10/2023 4:29:48 AM
(MENAFN- Youm7) - على الممولين الالتزام بحضور ندوات التوعية للاستفادة منها في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات


تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)
لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل اسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا،
للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.



وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية
أن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة تشمل إلزام عدد (500) جهة/
شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والوارد اسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتة إلى أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة
على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.



وطالبت "مصلحة الضرائب المصرية" الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)
لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم، وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة، والتي تم تسجيلها بمعرفتهم، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر 16395
ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .



ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.







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