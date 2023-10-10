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جهاز مدينة المنيا الجديدة يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة

10/10/2023 4:29:48 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس خالد نايف عبد العزيز،
رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ
لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وخلال الزيارة تم استعراض عرض تقديمي لمدينة المنيا الجديدة، وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية والاستثمارات وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار التنموية بالمدينة.



ثم انتقل أعضاء الوفد، يرافقهم مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لتفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه من أعمال، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة المنيا الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والخدمات، وغير ذلك.



وأكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، ضرورة دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية وزارة الإسكان في تبادل الخبرات وخلق جيل جديد لاستكمال مسيرة الإنجازات، وأن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معرباً عن سعادته بهذا الفكر، وأن تلك التجربة تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.











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