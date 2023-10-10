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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023 أمام الجنيه المصرى

10/10/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023 أمام الجنيه المصري، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.45 جنيه للشراء، 32.64 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.56 جنيه للشراء، 37.80 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر الدينار الكويتى اليوم سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 98.89 جنيها للشراء، و99.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



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