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إلى إخواننا في فلسطين الحبيبة.. شعر: عبد العزيز محيي الدين خوجة

10/10/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) توقٌ إلى برقِ الأسنَّةِ والرّماحِ السّمهريَّةِ في المدى

توقٌ تسرّبَ في الجراحِ وقد تلفّعَ بالجَوى

وعبيرُه في الرُّوحِ ريحانٌ تسربلَ باللّظى

مَزّقتُ أورِدتي فسال نجيعُها

يصطادُ في الأحلامِ أجنحةَ الرُّؤى

أطلقتُ كلَّ سلاسلي

طيري..

خذي الحلمَ المؤثّلَ في الرّدى

وخذي الأغاني مِن أغاريدِ البنادقِ والسّيوفْ

شهدُ الحياةِ على شفاهِ النّقعِ مِن ثغرِ الحُتوفْ

ضُمي إليكِ الشّمسَ واحترقي شذَى

طوفي مع الملكوتِ نجمًا مُسهَدا

حُطّي على كتفِ المجرَّةِ كالقدَرْ

قمري هناك نسيتُه

وتركتُه أحلى قمرْ

مدّي يديكِ إلى السّماءِ وعانقيهْ

لا تتركيهِ على المدارِ وقد تجمَّدَ في المدارْ

شُدِّي إليكِ ذراعَه

دورا معًا نارًا .. سُعارْ

مدّي ذراعَكِ واخطُفيهْ

كالطّفلِ يقطفُ مِن حدائقِه النّجومْ

ما زلتُ في الذّكرى

ألملمُ آهةَ الأحلامِ مِن غدَقِ الغيومْ

هزّي إليكِ بجذعِها تَسّاقطُ الأثمارُ غيثًا مِن مطرْ

تتباعدُ الأيّامُ

لكنْ في الهواجسِ لمْ تزَلْ نفْحًا عطِرْ

عودي بربّكِ واسمَعي لي

لا تقولي العمر ولّى .. لا تقولي

لمْ يزَلْ نبضُ الرّجولةِ في عهودي

لمْ يزَلْ زندي يلوِّحُ بالبنودِ

لم تزَلْ فرسي ترنَّمُ بالصّهيلِ

لا .. لا تقولي العُمر ولّى .. لا تقولي

عودي فإنّي ما اعتبرتُكِ قطُّ خائنةً عهودي

ما رميتُ هواكِ في بئرِ الجُحودِ

لمْ أزَلْ أحيا بقلبِ الفارسِ الشّهمِ النّبيلِ

فلا تقولي العُمر ولّى .. لا تقولي

*
*
*

عودي لنا وردًا تدثَّر بالعبيرِ

ولتحضُنيني .. ضمّخيني بالشّذى

بالطّيبِ والعبَقِ النّظيرِ

فلم يزَلْ صوتُ المؤذِّنِ في ضميري

«الله أكبرُ» في المدى

هي لم تزَلْ تُغني شُعوري

عودي لروحي وارفَعيها

رايةً تزهو على ساحِ الرّدى

عُودي لنا

برقًا يُقهقِهُ بالرُّعودِ

ولم تزَلْ في السّمعِ أنغامُ الصّدى

تشدو بما فعلتْ جُدودي

عودي لنا

راياتُنا في الأفْقِ تحلُمُ أنْ تَعودي

شوقُنا في الشّمسِ يعزِفُ

مِن هواك رُؤى نشيدي

عودي لنا

للعادياتِ الضّابحاتِ السّابحاتِ إلى الحدودِ

الحاملاتِ بنودَنا وحنينَنا وجنونَنا

وكؤوسَ أنخابِ الشّهيدِ

والعازفاتِ لحونَنا

بسنابكِ البأسِ الشّديدِ

فلا تقولي: العمر ولّى لا تقولي!

*
*
*

لم يبقَ في روحي بقايا مِن قُيودي

فلمْ يزلْ همسُ السّنابلِ في حقولِي

لم تزَلْ في الصّدرِ أحلامُ تؤجِّجُ في وريدي

عودي لنا نارًا .. جهنّمُ في فتيلي

فرَسي مسرّجَةٌ وحُلْمي قد تعدّي الشّمسَ

والفلكَ المحالْ

كي لا تَقولي الحلْمُ ولّى

أو تقولي الظلّ مالْ

عودي لنا

في العمرِ آلامٌ طِوالْ

عودي لنا

الأمجاد تحكي للوجودِ

لا تقولي لم يعدْ في الأرضِ مُتّسَعٌ لحُبِّ

لا تقولي لم يعدْ في الزّرعِ ما يجدي لقلبِ

عودي لنا









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