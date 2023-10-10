معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 ينطلق تحت شعار نصنع المعرفة.. نصون الكلمة

MENAFN - Youm7) أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.