معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 ينطلق تحت شعار نصنع المعرفة.. نصون الكلمة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.
وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.
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