أشهر دراجة ساعدت صاحبها فى نيل جائزة نوبل للاقتصاد

MENAFN - Youm7) أمارتيا كومار سن.. اقتصادى هندى، وهو الوحيد الذى حصل على جائزة نوبل التذكارية فى العلوم الاقتصادية عام 1998 نظرا لما قدمه من إسهامات فيما يعرف بـ اقتصاد الرفاه.

تقول جائزة نوبل العالمية، التى تذكرت أمارتيا كومار سن، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: إن دراجة أمارتيا كومار سن كانت بمثابة العامل الحاسم فى مساعدته من أجل إجراء أبحاثه، فمن خلالها استطاع أن يقوم بجولة عبر ريف ولاية البنغال الغربية لجمع البيانات من أجل أبحاثه، التى نال عليها جائزة نوبل التذكارية فى العلوم الاقتصادية.

أمارتيا كومار سن على دراجته

وتوضح جائزة نوبل العالمية أن جزءا كبيرا من عمل "سن" كان يتعلق بظروف أفقر أفراد المجتمع وكيف يمكن تحسين هذه الظروف، وأثناء دراسة الاختلافات بين الأطفال البنات والصبيان، وظفت "سن" مساعدًا لوزن الأطفال. إلا أن الأطفال لم يرغبوا في أن يتم وزنهم، ولذلك ركب "سن" دراجته عبر ريف ولاية البنغال الغربية، وكان يزن الأطفال بنفسه.

وأشارت جائزة نوبل إلى أن أمارتيا سن حصل على جائزة العلوم الاقتصادية عام 1998 لدراساته حول الاختيار الاجتماعي وقياس الرفاهية وأبحاث الفقر.

ميداليات جائزة نوبل

أمارتيا كومار سن الحاصل على وسام رفقاء الشرف، ولد في 3 نوفمبر لعام 1933، هو اقتصادي هندي، درس وعمل منذ عام 1972 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. قدم إسهامات في اقتصاد الرفاه، ونظرية الخيار الاجتماعي، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والنظريات الاقتصادية للمجاعات، ونظرية اتخاذ القرار، واقتصاديات التنمية، والصحة العامة، ومؤشرات قياس رفاه مواطني الدول النامية.

وعمل أمارتيا كومار سن أستاذا فى جامعة توماس دبليو لامونت، كما عمل أيضا أستاذا للاقتصاد والفلسفة في جامعة هارفارد. حصل على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية في عام 1998 وجائزة بهارات راتنا الهندية عام 1999 عن عمله في اقتصاديات الرفاه.





اقتصاد الرفاه

اقتصاد الرفاه هو فرع من الاقتصاد يستخدم تقنيات الاقتصاد الجزئي لتقييم الرفاه على المستوى الإجمالي. تبدأ المنهجية من افتراض/استنتاج دالة الرعاية الاجتماعية، والتي تُستخدم لتصنيف مخصصات الموارد المجدية اقتصاديًا من حيث ما تنطوي عليه من رعاية اجتماعية.

تشمل تلك الدوال قياسات للكفاءة الاقتصادية والتكافؤ، إلا أن المحاولات الحديثة للتقييم الكمي للرعاية الاجتماعية تنطوي على مدى أوسع من القياسات تشمل الحرية الاقتصادية (مثل نظرية القدرة).

يرتبط مجال اقتصاد الرفاه بنظريتين جوهريتين. تقترح الأولى أنه بوجود افتراضات محددة، يمكن للأسواق المتنافسة أن تؤدي إلى نتائج فعالة (أمثلية/كفاءة باريتو)، إنه يتمسك بمنطق آدم سميث وحديثه عن اليد الخفية.

يقوم الافتراض الثاني على الآتي: نظرًا لزيادة القيود، يمكن دعم أي نتيجة مبنية على كفاءة باريتو باعتبارها توازن سوقي تنافسي. وبالتالي يمكن للمُخطط الاجتماعي أن يختار أي دالة للرفاه الاجتماعي بما يتناسب مع النتيجة الأكفأ، ثم استخدام مجموع التحويلات متبوعة بالتجارة التنافسية لتحقيق ذلك. ترتبط نظرية اقتصاد الرفاه بعلاقة وثيقة بنظرية الاختيار الاجتماعي، ولذلك يمكن إضافة نظرية استحالة أرو للائحة باعتبارها النظرية الجوهرية الثالثة.

تؤدي محاولة تطبيق اقتصاد الرفاه إلى بزوغ مجال اقتصاد القطاع العام، أي دراسة كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لتحسين الرعاية الاجتماعية. يوفر اقتصاد الرفاه أيضًا الأسس النظرية لأدوات اقتصاد القطاع العام، بما يشمل تحليل المكسب-التكلفة، كما أدى الجمع بين اقتصاد الرفاه وعلم الاقتصاد السلوكي إلى نشوء مجال جديد يُعرف باسم اقتصاد الرفاه السلوكي.