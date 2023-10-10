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صدر حديثا .. ديوان شعر العامية قلوب حيرانه لـ محمد مفتاح

10/10/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار عيون للنشر والتوزيع، ديوان تحت عنوان "قلوب حيرانه" للشاعر محمد مفتاح.


من قصائد الديوان

(ولسه قلوبنا حيرانه)

وتطرح سنبلات الشوق

تأخذنا لفوق

ونوصل نجمه سهرانه

ولسه قلوبنا حيرانه

ياعاشقه أنتي

أنا المعشوق

مصاحبانا الحروف البكر

قصيده فيها اسمينا

وأنا درويش في حلقة ذكر

وعطرك فاح كياسمينه

يا نعمه يجوز عليها الشكر

وقمره يا ضي ليالينا

كتبت من القصايد الف

وأنا معاكي يتوه الحرف

غريق السحر في عينيكي

بيجذبني وادوب فيكي

ما لاقي قد عشقك وصف

حد الحضور عدي الجمال

يمكن محال

نوصف ملايكه في يوم بشر

جايز قمر ليلة اكتمال

روحك كزهرة سوسنه

وقت الربيع

بيفوح عبيرها حاضن الصبح الجميل

عصفور كناريا طاير بين فرشات الزهور

عاشق أنا

ببراءة الطفل الوديع

البعد ويل

ولقاكي نور

بعد اشتياق روحي لهواك

لحظه لقاك

حق امتلاك

القلب في بعادك ما شاف

غير كل قسوة سنين عجاف

وكأنه راهب في اعتكاف

وفي كل تسبيحه وصلاه

الكون ملا

صوت الدعا

يلقي القلوب متجمعه

ويرد غيبة البعيد

حلمه الوحيد

يلمح في ضي الفجر عيد

واثق اكيد

أن اكتمال العشق في بعادك محال

عشقك حلال

من روحك اتسرسب ندي

بيبل ريق العطشانين

عشقك باقيلي طول المدي

مانساكي لو هتفوت سنين

حبك مع ولدتي ابتدي

هيموت مع موتي الحنين


محمد مفتاح حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وصدر له مجموعة من دواوين الشعر العامية وهى "وصفتك قمر"، "انتفاضة عشق"، أخر حدود العشق".


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