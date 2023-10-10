صدر حديثا .. ديوان شعر العامية قلوب حيرانه لـ محمد مفتاح

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- Youm7) صدر حديثا عن دار عيون للنشر والتوزيع، ديوان تحت عنوان "قلوب حيرانه" للشاعر محمد مفتاح.
من قصائد الديوان
(ولسه قلوبنا حيرانه)
وتطرح سنبلات الشوق
تأخذنا لفوق
ونوصل نجمه سهرانه
ولسه قلوبنا حيرانه
ياعاشقه أنتي
أنا المعشوق
مصاحبانا الحروف البكر
قصيده فيها اسمينا
وأنا درويش في حلقة ذكر
وعطرك فاح كياسمينه
يا نعمه يجوز عليها الشكر
وقمره يا ضي ليالينا
كتبت من القصايد الف
وأنا معاكي يتوه الحرف
غريق السحر في عينيكي
بيجذبني وادوب فيكي
ما لاقي قد عشقك وصف
حد الحضور عدي الجمال
يمكن محال
نوصف ملايكه في يوم بشر
جايز قمر ليلة اكتمال
روحك كزهرة سوسنه
وقت الربيع
بيفوح عبيرها حاضن الصبح الجميل
عصفور كناريا طاير بين فرشات الزهور
عاشق أنا
ببراءة الطفل الوديع
البعد ويل
ولقاكي نور
بعد اشتياق روحي لهواك
لحظه لقاك
حق امتلاك
القلب في بعادك ما شاف
غير كل قسوة سنين عجاف
وكأنه راهب في اعتكاف
وفي كل تسبيحه وصلاه
الكون ملا
صوت الدعا
يلقي القلوب متجمعه
ويرد غيبة البعيد
حلمه الوحيد
يلمح في ضي الفجر عيد
واثق اكيد
أن اكتمال العشق في بعادك محال
عشقك حلال
من روحك اتسرسب ندي
بيبل ريق العطشانين
عشقك باقيلي طول المدي
مانساكي لو هتفوت سنين
حبك مع ولدتي ابتدي
هيموت مع موتي الحنين
محمد مفتاح حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وصدر له مجموعة من دواوين الشعر العامية وهى "وصفتك قمر"، "انتفاضة عشق"، أخر حدود العشق".
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