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حظر ميزة My AI بسناب شات في بريطانيا بسبب مخاوف خصوصية الأطفال

10/10/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) تواجه ميزة My AI بتطبيق Snapchat احتمالية الحظر في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من كونها قد تعرض خصوصية الأطفال للخطر، ويأتي ذلك بعد غضب
بعض المستخدمين من الميزة.



وبحسب موقع
9to5mac، فتعد Snapchat's My AI ميزة تعتمد على ChatGPT الذي أضافته إلى التطبيق في فبراير، وهو روبوت محادثة يشغل أحدث إصدار من تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI، ويتوفر My AI كميزة تجريبية لمشتركي Snapchat+.



ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، رأت الشركة ضرورة لتحذير المستخدمين من مشاركة الأسرار مع الذكاء الاصطناعي، لأن المعلومات التي يتم مشاركتها ليست خاصة.

وقد وجد التحقيق مؤقتًا أن Snap فشلت في تحديد وتقييم المخاطر بشكل مناسب لعدة ملايين من مستخدمي My AI في المملكة المتحدة بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.



وتوصل تحقيق ICO مؤقتًا إلى أن تقييم المخاطر الذي أجرته شركة Snap قبل إطلاق "My AI" لم يقم بتقييم مخاطر حماية البيانات التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل مناسب، وخاصة بالنسبة للأطفال، يعد تقييم مخاطر حماية البيانات ذا أهمية خاصة في هذا السياق الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا المبتكرة ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.



ويشدد مكتب ICO على أن هذه مجرد نتيجة مؤقتة، وهو مفتوح أمام الشركة لتمثيلها لإظهار أن استنتاجاتها خاطئة، ومع ذلك، إذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد يتم حظر الميزة في المملكة المتحدة.



إذا تم اعتماد إشعار التنفيذ النهائي، فقد يُطلب من Snap التوقف عن معالجة البيانات المتعلقة بـ "My AI"، وهذا يعني عدم تقديم منتج "My AI" لمستخدمي المملكة المتحدة في انتظار قيام شركة Snap بإجراء تقييم مناسب للمخاطر.











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