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خطوة بخطوة.. طريقة تعديل اسم القناة فى واتس آب

10/10/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) في يونيو من هذا العام، قدم واتساب ميزة القنوات الخاصة به، والتي تتشابه مع انستجرام، في البداية في مناطق محددة، وحاليًا، وتحت ملكية Meta، بدأت المنصة في نشر هذه الميزة عالميًا، و يؤكد واتساب أن القنوات توفر طريقة بسيطة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات الأساسية من الأفراد والمؤسسات ضمن نظام واتساب البيئي.
تعمل قنوات WhatsApp كأداة للبث في اتجاه واحد، مما يسمح للمسؤولين بإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات رأي، وتسمح المنصة المملوكة لـ Meta أيضًا لمنشئ القناة بتحرير وتخصيص المعلومات حول قناة WhatsApp الخاصة بهم.

إليك كيفية تعديل اسم قناة WhatsApp الخاصة بك

يمكنك اختيار تغيير اسم قناتك في أي وقت، ويقتصر اسم القناة على 100 حرف.

خطوات

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. الآن، للانتقال إلى صفحة معلومات القناة، انتقل إلى علامة التبويب "التحديثات". 3. الآن اضغط على قناتك لفتحها 4. بعد هذا اضغط على اسم قناتك 5.الآن اضغط على معلومات القناة، ثم تحرير القناة 6.قم بتحديث اسم قناتك، ثم اضغط على علامة الاختيار


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