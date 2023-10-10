Tuesday, 10 October 2023 01:06 GMT

ليست كتلة صلبة.. علماء يتوصلون لاكتشاف حقيقة لب الأرض

10/10/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) وفقا لاكتشاف علمي جديد، فإن الكرة المعدنية شديدة السخونة الموجودة في مركز باطن الأرض هي في الواقع أكثر نشاطا مما قد يعتقده البعض، فباستخدام التعلم الآلي والحاسوب العملاق، أفاد فيزيائيون في جامعة تكساس في أوستن وجامعتي سيتشوان ونانجينغ في الصين عن إمكانية تحريك ذرات الحديد في مركز الأرض، وهو ما قد يفسر بعض الخصائص الفيزيائية "الناعمة" للنواة الداخلية الكثيفة.



وبحسب موقع mashable الأمريكى، فلفهم الأمر، فإن مركز الأرض عبارة عن نواة داخلية معدنية صلبة محاطة بنواة خارجية معدنية سائلة، ويبلغ سمكها حوالي 750 ميلاً وتصل إلى 9800 درجة فهرنهايت (أو حوالي 5400 درجة مئوية).


وتولد حركة الذرات في اللب الخارجي السائل المجال المغناطيسي للأرض وصلاحية الكوكب للسكن على نطاق واسع، ولكن في حين كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن مركز كوكبنا عبارة عن مركز حديدي صلب، فقد افترضت الأبحاث الحديثة أن جزءًا من اللب الداخلي الكثيف قد يكون في الواقع سائلًا أيضًا.



وتفترض الدراسة الجديدة أن ذرات الحديد الموجودة في اللب تهاجر إلى مواقع جديدة "مثل تغيير الأشخاص لمقاعدهم على مائدة العشاء"، دون الإخلال بالبنية المعدنية الأساسية للحديد وجعل اللب أكثر مرونة، ويُعرف هذا المفهوم باسم "الحركة الجماعية".



وأوضح يوجون تشانغ، الأستاذ في جامعة سيتشوان: "لقد وجد علماء الزلازل أن مركز الأرض، الذي يسمى النواة الداخلية، ناعم بشكل مدهش، يشبه إلى حد ما مدى طراوة الزبدة في مطبخك"، "إن الاكتشاف الكبير الذي توصلنا إليه هو أن الحديد الصلب يصبح لينًا بشكل مدهش في أعماق الأرض لأن ذراته يمكن أن تتحرك أكثر بكثير مما كنا نتخيله. هذه الحركة المتزايدة تجعل اللب الداخلي أقل صلابة وأضعف في مواجهة قوى القص.



واستخدم تشانغ وزملاؤه الباحثون نموذجًا حاسوبيًا مصغرًا للنواة الداخلية للأرض للتنبؤ بخصائص وحركة ذرات الحديد الموجودة في النواة، وتم تغذيتها بالبيانات التي تم جمعها من التجارب المعملية ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة المصممة لمحاكاة ظروف اللب الداخلي للأرض، ثم تمت مقارنة النتائج بدراسات الموجات الزلزالية للقلب الداخلي للأرض وتجارب موجات الصدمة المخبرية التي اختبرت الحركة الجماعية المتوقعة لذرات الحديد، عند الضغط الشديد ودرجة الحرارة.

وقال جونغ فو لين، الأستاذ في كلية جاكسون لعلوم الأرض بجامعة تكساس، في مقابلة مع مجلة نيوزويك: "يشير هذا الاكتشاف إلى أن نفس الفيزياء في الحركة الجماعية تحدث أيضًا في الأجزاء الداخلية للكواكب الأخرى مثل المريخ والكواكب الداخلية خارج المجموعة الشمسية".



أدى هوس العلم باللب الداخلي الذي لا يمكن الوصول إليه - والذي لا يزال يحتفظ بالحرارة الناتجة عن تكوين الأرض قبل 4.5 مليار سنة - إلى نماذج تنبؤية وأبحاث تقترح تفسيرات مختلفة للحركة والتركيب والشكل، فضلا عن عدد كبير من المعلومات المضللة.


ولكن حتى مع اقتراب العلم من تفسير تعقيدات كوكبنا وذراته المتراقصة، فإن طبقات الأرض المتطورة لم يتم سحبها بالكامل بعد.









MENAFN10102023000132011024ID1107218778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث