متى يصل آيفون 16؟.. تعرف على موعد طرح الإصدار المقبل من هواتف أبل

MENAFN - Youm7) تعمل شركة أبل بجد بالفعل على إصدار iPhone جديد تمامًا، ولم يتبق سوى أقل من عام على ذلك، ورغم أن iPhone 15 وiPhone 15 Pro هما محط الانظار في الوقت الراحن، إلا أن تقرير جديد كشف عن موعد طرح سلسلة هواتف أيفون 16 المستقبلية.وقد فحصت صحيفة The U.S. Sun خطط الإطلاق التقليدية لشركة Apple، وتحاول التنبؤ بالموعد الذي سنكتشف فيه حدث إطلاق iPhone التالي، بالإضافة إلى تواريخ الكشف عن iPhone 16، والطلبات المسبقة، والإصدار - وحتى الإطلاق، من تحديث iOS 18 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.توقع تاريخ إصدار iPhone 16

لن تكشف شركة Apple عن تاريخ إصدار iPhone 16 حتى يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، ومن المحتمل ألا تؤكد الشركة تاريخ حدث إطلاق iPhone الجديد إلا قبل حوالي أسبوعين.

ولحسن الحظ، فإن شركة Apple هي مخلوق معتاد، لذلك من السهل جدًا تخمين التواريخ الأكثر احتمالاً للكشف عن جهاز iPhone الجديد وإصداره، فعلى سبيل المثال، من المعلوم أن جهاز iPhone الجديد يصدر سنويًا، ودائمًا في شهر سبتمبر.ويقع الكشف عمومًا في النصف الأول من الشهر، وعادةً ما يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولذلك بالنسبة لجهاز iPhone 16، تتوقع أن ترى تاريخ الكشف عنه يوم الثلاثاء 10 سبتمبر أو الأربعاء 11 سبتمبر.ومع ذلك، يصادف يوم 11 سبتمبر الذكرى السنوية لمأساة كبرى في الولايات المتحدة، لذا فمن شبه المؤكد أن هذا يستبعد يوم الأربعاء، وهذا يعني أن التاريخ الأكثر احتمالاً للكشف عن iPhone 16 هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، من المرجح أن يتم إرسال دعوات الحدث قبل أسبوعين، يوم الثلاثاء 27 أغسطس.وبناءً على هذا الجدول الزمني، نتوقع أن يتم بدء الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 16 يوم الجمعة 13 سبتمبر، ومن المحتمل بعد ذلك أن نشهد طرح برنامج iOS 18 الجديد لأصحاب iPhone الحاليين يوم الاثنين 16 سبتمبر، وسيكون تاريخ إصدار iPhone 16 الرسمي في المتجر هو الجمعة 20 سبتمبر.لذا، للتلخيص، إليك التوقعات الرسمية لصحيفة U.S. Sun بشأن جدول إطلاق iPhone 16:

تأكيد حدث iPhone 16 – الثلاثاء 27 أغسطس 2024

حدث إطلاق iPhone 16 – الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 الطلبات المسبقة لـ iPhone 16 – الجمعة 13 سبتمبر 2024 تاريخ إصدار iOS 18 – الاثنين 16 سبتمبر 2024 تاريخ إصدار iPhone 16 – الجمعة 20 سبتمبر 2024بالطبع قد تكون هذه التواريخ خاطئة إلى حد كبير، ولكن هذا يعني أن شركة آبل قامت بتغيير مفاجئ في تقاليدها.