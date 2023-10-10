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الربط التلفزيوني يجنب الأطفال من ضحايا الانتهاكات الجنسية اجراءات التحقيق الاعتيادي

10/10/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان - بدأت إدارة حماية الأسرة والأحداث باتباع تقنية جديدة قوامها تجنيب ضحايا "الاعتداء على العرض" والاعتداءات الجنسية، من الأطفال، المرور بإجراءات التحقيق المعتادة، لإشعارهم بالأمان والراحة، وإبعادهم عما يمكن أن يلحق بهم من أذى نفسي، والتأكد من جاهزيتهم للإدلاء بإفاداتهم وشهاداتهم، بعد إجراء التقويم اللازم لهم من قبل المختصين.
وكشفت الإدارة عن تطبيق تقنية الربط التلفزيوني المغلق CCTV على 18 قضية تعاملت معها وتم إيداعها إلى القضاء، منذ أواخر العام الماضي 2022، وشملت إجراء مقابلات مع 11 ضحية من الإناث، و7 من الذكور من المجني عليهم في تلك القضايا من الأحداث، وذلك في مرحلة التحقيق لدى المدعي العام في جرائم الاعتداء "على العرض".
وعملت الإدارة منذ تفعيل تقنية الربط التلفزيوني في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، على توفير بيئة آمنة للأطفال ضحايا الاعتداء على العرض والاعتداءات الجنسية من خلال هذه التقنية من الضحايا والشهود، مع السعي الموصول للتوسع في تطبيقها بما يحقق أقصى مصلحة فضلى للأطفال، وذلك من خلال "شمول باقي أقسام إدارة حماية الأسرة الميدانية بهذه التقنية ليتم ربطها مع المحاكم ودوائر الادعاء العام ذات الاختصاص" في المرحلة المقبلة، بحسب تصريحات خاصة لـ"الغد".
وشكّل إدخال هذه التقنية قفزة نوعية في تفعيل النصوص والتدابير الخاصة بحماية "الضحايا" من الأطفال وتعزيز منظومة عدالة الأحداث في قضايا الاعتداءات الجنسية، عملا بتعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، الذي نصت المادة 158 منه، على استخدام هذه التقنية "وجوبيا" لإفادات الضحايا من المجني عليهم في قضايا "الاعتداء على العرض"، وتشمل من لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بأقوالهم وكذلك الاستماع إلى إفادات الشهود من الأطفال باستخدام هذه التقنية.
وفي هذا الصدد، بيّنت الإدارة بأن عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل إدارة "حماية الأسرة والأحداث" منذ بدء تفعيل تقنية الربط التلفزيوني بتاريخ 21/ 11 / 2022، والتي تم توديعها إلى القضاء (18) قضية، فيما كان عدد المجني عليهم في تلك القضايا الذين تمت مقابلتهم عبر هذه التقنية، (7) ذكور و(11) من الإناث.
وفيما تشمل هذه التقنية، جرائم الاعتداءات الجنسية التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، فقد "خفف" استخدامها بحسب الإدارة، "من المعاناة والصدمة النفسية للطفل المجني عليه في هذه القضايا، من خلال عدم مقابلته للجاني في مراحل التحقيق الأوليّ لدى المدعي العام، وتعزيز شعوره بالأمان والراحة وبما يحقق السرية والخصوصية، وتجنيبه الإجراءات الروتينية في مراحل التحقيق والتي من الممكن أن تعرضه للخوف والإحراج".
ومما حققته هذه التقنية أيضا، وفقا لإدارة حماية الأسرة والأحداث، "الحد من تكرار الطفل لسرد واقعة الاعتداء التي وقعت عليه، وإبعاده عن الاختلاط مع مراجعي المحاكم وذوي الأسبقيات المتواجدين في مكاتب ومرافق تلك المحاكم".
وفي السياق ذاته، بيّنت إدارة حماية الأسرة والأحداث حول آلية تطبيق التقنية على أرض الواقع، بأنه "تم تخصيص غرفة منفصلة داخل قسم حماية الأسرة والأحداث في جنوب ووسط عمّان، لمقابلة الأطفال الضحايا عبر تقنية الربط التلفزيوني، مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة لذلك".
ويتم بناء على التقييم الاجتماعي والنفسي "للطفل" المجني عليه، التوصية بجاهزيته للإدلاء بأقواله، والتنسيق مع قاضي المحكمة أو المدعي العام بخصوص الحالة بتزويده بكافة المعلومات وعوامل الخطورة، وإبداء الرأي في مدى قدرة الطفل المجني عليه أو الشاهد على الإدلاء بالشهادة، وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، لضمان "دقة الأقوال أو الشهادة".
ويعتبر الأردن من الدول السباقة في المنطقة في تطبيق هذه التقنية، حيث أوردت الحكومة في مناقشتها للتقرير الدوري السادس حول حالة حقوق الطفل في المملكة، أمام لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، في شباط (فبراير) 2023، البدء بتفعيل هذه التقنية لضمان إدلاء الأطفال بأقوالهم بحرية تامة ودون التعرض لأي "ضغوط أو عواقب."
ومن المتوقع أيضا، أن يدرج تفعيل هذه التقنية، ضمن التقرير الوطني لحالة حقوق الإنسان الذي كان من المقرر تسليمه أمس الاثنين إلى البعثة الأردنية في جنيف، لإرساله إلى مجلس حقوق الإنسان، لمناقشته في شهر كانون الثاني (يناير) 2024، في إطار الاستعراض الدوري الرابع الشامل لحقوق الإنسان للأردن.
وجرى مطلع العام 2018، توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتفعيل واستخدام هذه التقنية.
ومن هنا، قالت مديرة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الباحثة نائلة الصرايرة، إنّ توظيف هذه التقنية جاء بهدف سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة بعيدة عن المؤثرات النفسية السلبية، وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل؛ بما يُحقق المصلحة الفضلى له وبما يُعزز منظومة الحماية من العنف.
وأشارت الصرايرة في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "الوطني لشؤون الأسرة" أجرى العام الماضي، وبالتعاون مع الجهات سابقة الذكر، تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بُعد باستخدام ذات التقنية داخل محكمة الجنايات الكبرى ودائرة الادعاء العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث؛ حيث جاء تطبيقها إثر انتهاء المجلس بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إعداد دليل تدريبي حول استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة.
ولفتت إلى أن هذا الدليل، أعدّ "لغايات تفعيل التقنية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية والفردية للعاملين فيها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة في تطبيق التقنيات الحديثة، وبيان الأدوار المنوطة بكل جهة، لما تضمنه الدليل، من "توضيح" للإطار المفاهيمي لاستخدام التقنية في إجراءات المحاكمة والملاحقة والتقاضي، وبيان الإطار القانوني الناظم لاستخدامها ومتطلبات تطبيقه، إضافة إلى بيان الحالات التي يجوز فيها استخدام التقنية والعقبات التي تعترض التطبيق الأمثل لها.
كما أوضحت الصرايرة، أن هذه التقنية تعكس التطور الإيجابي في وسائل تقديم خدمات الحماية والرعاية للطفل، بما يعكس أيضاً التعاون والتنسيق بين العاملين من المؤسسات المعنية بهذا الجانب، ويتوافق مع ما نصت عليه المادة(158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 22/ط من قانون الأحداث النافذ لسنة 2014، بالإضافة إلى المادة 12 من قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017، والمادة (13) من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009.
من جهتها، قالت القاضية السابقة في قضايا الأحداث، فداء الحمود، إن لإدخال التقنيات الحديثة عموما في الاستماع للضحايا في قضايا الاعتداء على العرض وجوبيا، "أهمية قصوى" لاعتبارات عدة من أبرزها، "حساسية هذا النوع من القضايا"، واحتمالات تناقض شهادة المجني عليهم في مختلف مراحل الدعاوى "بسبب الحالة النفسية" للضحايا، خاصة أن الشك يفسّر لمصلحة المتهم في القضايا الجزائية.
وفيما يخص الأطفال، قالت الحمود لـ"الغد" إن تفعيل تقنية الربط التلفزيوني سندا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته والتشريعات المساندة، وتوثيق الشهادات حيث يكون أحيانا "المجني عليه" هو الشاهد أيضا، يحد من مفاقمة الوضع النفسي للضحية ليتجنب إعادة سرد "الواقعة"، كما يجنب الضحية "الوقوع في شهادة الزور" التي قد تتم ملاحقته بسببها لاحقا وتبرئة الجاني.
وأضافت الحمود، رئيسة ديوان التشريع والرأي سابقا: "في قضايا الاعتداءات الجنسية على وجه الخصوص، غالبا ترتكب الجريمة في أماكن بعيدة عن الأعين، يتواجد فيها الجاني والمجني عليه فقط، ويصبح المجني عليه هو المشتكي والضحية والشاهد، هذا النوع من الاعتداءات يتعرض أصحابها للأذى النفسي الجسيم والنسيان والتشويش، وتوثيق الأقوال بهذه التقنية يجنب الطفل تناقض الأقوال، ويحميه من تعرضه للملاحقة من الجاني بتهمة شهادة الزور، كما يحول دون إفلات الجناة من العقاب."
كما بينت الحمود، أن هذه الأقوال التي تعتبر "بينة مقبولة"، تمكّن المدعين العامين والقضاة، من الاستماع للشهادات المسجلة وتقدير قيمتها، خلال كل مراحل الدعوى.

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