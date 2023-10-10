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الأمن: إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

10/10/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن.
وأشارت المديرية إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت المديرية بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر.

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