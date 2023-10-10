الأمن: إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية
الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين
والشحن.
وأشارت المديرية
إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت المديرية
بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة
أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر.
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